Trzydniowe zapasy i plecak ewakuacyjny według poradnika bezpieczeństwa

Minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński poinformował w poniedziałek (15 września), że przygotowany przez resort poradnik bezpieczeństwa na początku przyszłego roku znajdzie się w każdym domu. Ma zostać wydrukowany w 13 mln egzemplarzy i rozesłany pocztą. Obecnie jest on dostępny w wersji elektronicznej. Zadaniem poradnika jest przygotowanie obywateli na różnego rodzaju zagrożenia i sytuacje kryzysowe.

Poradnik podzielono na sekcje, które omawiają konkretne aspekty bezpieczeństwa, od kwestii personalnych i rodzinnych, przez przygotowanie domu i otoczenia, aż po szczegółowe instrukcje postępowania w obliczu konkretnych kryzysów, takich jak zagrożenia militarne, powódź czy blackout (awaria sieci energetycznej). Znajdziemy w nich m.in. informacje, jak reagować w momencie ataku z powietrza, jak rozpoznawać sygnały alarmowe. Wskazuje on też, jak przygotować domowe zapasy i co powinno znaleźć się w plecaku ewakuacyjnym. Radzi, by stworzyć rodzinny plan kryzysowy.

Tak (wg zasad z poradnika) powinny wyglądać zapasy domowe na minimum trzy dni:

jedzenie i picie: minimum 3 litry wody na osobę na dobę, żywność gotowa do spożycia;

apteczka: leki przyjmowane na stałe, przeciwbólowe, przeciwzapalne, przeciwwymiotne, przeciwbiegunkowe, gaza, bandaże, opatrunki na oparzenia, rękawiczki jednorazowe, środki antyseptyczne, opaska do tamowania krwotoków, termometr i nożyczki, maseczki FFP3, folia termiczna;

środki czystości i higieny osobistej: papier toaletowy, chusteczki nawilżane, podpaski, pieluchy, środki dezynfekujące, worki na śmieci, wiadro z pokrywą;

oświetlenie i łączność: latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon, ładowarka, naładowany powerbank, pasujące kable i baterie, świeczki do użytku domowego, zapalniczka;

koce, śpiwory i ciepła odzież;

gotówka w różnych nominałach;

narzędzia i sprzęt: taśmy, folie, zestawy do uszczelniania;

alternatywne źródło ogrzewania, które nie działa na prąd.

Jak skompletować zawartość plecaka ewakuacyjnego? Według poradnika jego prawidłowa zawartość to: woda butelkowana, filtry lub tabletki do uzdatniania wody, apteczka i leki osobiste, środki higieniczne i do dezynfekcji, dokumenty (w tym ich kopie na pendrivie), gotówka w różnych nominałach, latarka i radio na baterie lub na korbkę, naładowany telefon i powerbank, ładowarka, pasujące kable i zapasowe baterie, żywność wysokoodżywcza gotowa do spożycia (np. batony energetyczne, suszone owoce, bakalie), ważna rzecz osobista, np. zdjęcie, pamiątka rodzinna, scyzoryk lub multitool, zapalniczka, worki na śmieci, mapy drukowane, ubranie dopasowane do pory roku, odzież przeciwdeszczowa, śpiwór, karimata, folia termiczna, alternatywna łączność (np. walkie-talkie).

Poradnik zawiera też informacje dotyczące syren ostrzegawczych. Dodajmy, że w minioną sobotę (13 września) takie sygnały zostały uruchomione m.in. w Świdniku w związku z prewencyjnym operowaniem lotnictwa wojskowego w polskiej przestrzeni powietrznej. Pamiętajmy! W Polsce mamy obecnie tylko dwa rodzaje sygnałów alarmowych.

- Jeśli usłyszysz sygnał alarmowy, włącz radio lub telewizor i stosuj się do komunikatów - czytamy w poradniku.

Cały poradnik do ściągnięcia w pliku pdf