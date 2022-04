Trzydzieści lat minęło... z końmi

6 kwietnia 1992 roku – wtedy powstała Fundacja Końskie Zdrowie. Dziś, równo 30 lat od tego wydarzenia, w siedzibie fundacji świętowano ten okrągły jubileusz. Zobacz zdjęcia.

Inicjatorem założenia fundacji był Zygmunt Obrycki, pełnił funkcję prezesa zarządu do 2019 roku.

- To wyjątkowe miejsce na mapie Elbląga - mówiła dziś o stajni prowadzonej przez fundację Ewa Obrycka-Błaut, prezes zarządu fundacji i córka jej założyciela. - Zaczynamy być zieloną wyspą wśród osiedli i różnych innych zabudowań, dajemy wytchnienie nie tylko w kontekście jazdy konnej, ale dysponujemy zadbanym, czystym, bezpiecznym terenem, który jest dostępny dla wszystkich – podkreślała. Dziękowała też osobom zaangażowanym w pracę fundacji, przyjaciołom organizacji, sponsorom... Zapowiedziała też, że fundacja wkrótce zamierza stworzyć swoją „kapsułę czasu”: zebrać pamiątki związane z trzema dekadami działalności, by w przyszłości do nich powrócić.

Jak urodziny, to nie mogło zabraknąć tortu. A jak urodziny fundacji zajmującej się jazdą konną, to także pokaz kadryla. Uczestnicy wydarzenia mogli dziś obserwować, jak wychowankowie Końskiego Zdrowia radzą sobie z jazdą na pięknych wierzchowcach.

Siedziba fundacji znajduje się przy ul. Okólnik 4. Przypomnijmy, że to jedna z pierwszych organizacji pozarządowych w regionie i pierwsza, która zajmuje się hipoterapią. Jak czytamy na jej stronie, nastawiona jest na "rehabilitację, rekreację, turystykę i sport". Konkretne cele, jakie przed sobą stawia, to m.in. propagowanie idei wolontariatu, aktywizacja sportowa osób w różnym wieku, promowanie ochrony środowiska, opieka nad zwierzętami i oczywiście prowadzenie hipoterapii. Na ten rok w ramach działalności Końskiego Zdrowia zapowiedziano wiele wydarzeń, wymieńmy choćby plener malarski, półkolonie, szkolenia, zawody... W październiku oczywiście odbędzie się tradycyjny Hubertus, święto wszystkich jeźdźców, a także leśników i myśliwych.

Przypomnijmy też, że jednym z ostatnich sukcesów fundacji była certyfikacja ośrodka Fundacji Końskie Zdrowie przez Polski Związek Jeździecki.

- Certyfikacja dała możliwość organizowania szkoleń jeździeckich, ale przede wszystkim egzaminów na odznaki funkcjonujące i opisane w regulaminach PZJ, potwierdzające kolejne etapy szkolenia jeździeckiego. W 2020 i 2021 roku w sumie prawie 40 naszych podopiecznych pomyślnie zdało egzamin na odznakę „Jeżdżę konno” - podkreślają przedstawiciele fundacji.