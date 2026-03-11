Tu powinien stać Piekarczyk

Niestety, nie poszedł wspomóc listonoszy w dostarczaniu przesyłek. Dziś (11 marca) około godziny 9-10 ktoś próbował Piekarczyka ukraść. Dzięki interwencji jednego z Elblążan próba kradzieży została udaremniona.

Przed budynkiem Poczty przy placu Słowiańskim stała figurka Piekarczyka – Listonosza. Stała, bo dziś (11 marca) w okolicach godziny 9-10 ktoś Piekarczyka wyrwał i próbował ukraść. Próbował, bo próbę kradzieży zauważył jeden z Elblążan, który zaczął gonić złodzieja. Pogoń zakończyła się połowicznym sukcesem: złodziej zdołał uciec, ale figurkę w trakcie ucieczki wyrzucił.

Ostatecznie figurka trafiła na Pocztę. W ciągu kilku dni powinna wrócić na swoje stałe miejsce.

- Zdarzenie zostało zgłoszone na policję, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie – wyjaśnia Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga

Elblążanin, który „uratował” Piekarczyka został zaproszony do ratusza, gdzie otrzyma oficjalne podziękowania.