Tu powinien stać Piekarczyk
Niestety, nie poszedł wspomóc listonoszy w dostarczaniu przesyłek. Dziś (11 marca) około godziny 9-10 ktoś próbował Piekarczyka ukraść. Dzięki interwencji jednego z Elblążan próba kradzieży została udaremniona.
Przed budynkiem Poczty przy placu Słowiańskim stała figurka Piekarczyka – Listonosza. Stała, bo dziś (11 marca) w okolicach godziny 9-10 ktoś Piekarczyka wyrwał i próbował ukraść. Próbował, bo próbę kradzieży zauważył jeden z Elblążan, który zaczął gonić złodzieja. Pogoń zakończyła się połowicznym sukcesem: złodziej zdołał uciec, ale figurkę w trakcie ucieczki wyrzucił.
Ostatecznie figurka trafiła na Pocztę. W ciągu kilku dni powinna wrócić na swoje stałe miejsce.
- Zdarzenie zostało zgłoszone na policję, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie – wyjaśnia Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga
Elblążanin, który „uratował” Piekarczyka został zaproszony do ratusza, gdzie otrzyma oficjalne podziękowania.
„Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania Panu, który zareagował i zainterweniował. Taka postawa jest doskonałym przykładem obywatelskiej odpowiedzialności i troski o nasze wspólne dobro. Dbajmy razem o nasze miasto i szanujmy miejsca oraz symbole, które są częścią naszej lokalnej tożsamości” - czytamy na mediach społecznościowych Miastach Elbląg.