Tu powinien stać Piekarczyk

Niestety, nie poszedł wspomóc listonoszy w dostarczaniu przesyłek. Dziś (11 marca) około godziny 9-10 ktoś próbował Piekarczyka ukraść. Dzięki interwencji jednego z Elblążan próba kradzieży została udaremniona.

Przed budynkiem Poczty przy placu Słowiańskim stała figurka Piekarczyka – Listonosza. Stała, bo dziś (11 marca) w okolicach godziny 9-10 ktoś Piekarczyka wyrwał i próbował ukraść. Próbował, bo próbę kradzieży zauważył jeden z Elblążan, który zaczął gonić złodzieja. Pogoń zakończyła się połowicznym sukcesem: złodziej zdołał uciec, ale figurkę w trakcie ucieczki wyrzucił.

Ostatecznie figurka trafiła na Pocztę. W ciągu kilku dni powinna wrócić na swoje stałe miejsce.

- Zdarzenie zostało zgłoszone na policję, która będzie prowadziła czynności w tej sprawie – wyjaśnia Jacek Żukowski z zespołu prasowego Biura Prezydenta Elbląga

Elblążanin, który „uratował” Piekarczyka został zaproszony do ratusza, gdzie otrzyma oficjalne podziękowania.

„Jednocześnie składamy serdeczne podziękowania Panu, który zareagował i zainterweniował. Taka postawa jest doskonałym przykładem obywatelskiej odpowiedzialności i troski o nasze wspólne dobro. Dbajmy razem o nasze miasto i szanujmy miejsca oraz symbole, które są częścią naszej lokalnej tożsamości” - czytamy na mediach społecznościowych Miastach Elbląg.

A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Brawo!!!
  • A na Moście Wysokim ktoś oderwał żyłkę od wędki
  • Dobrze, że to Piekarczyk-Listonosz sam nie dał drapaka, porzucając tego co go wyrwał z korzeniami
  • i widzicie? Mówiłem! Zamkneli Krismara nie było na wypłaty i ludzie nie mają za co życ i kradną! Do tego doszło. Wcale im sie nie dziwię, sądy sprawiedliwe ale nie rychliwe... komorniczne wyroki
  • Bieda, do tego zmusza. Miasto wydaje na nagrody, ludziom brak na zasiłki no to macie!
  • Etam. Obecna władza w Elblągu nie potrafi załatwić pieniędzy na remont chodnika przy Królewieckiej, na ścieżki pieszo-rowerowe na Próchnik i Rubno. Ścieżka pieszo-rowerowa na Dąbrowę ma już 6 lat opóźnienia (ponieważ w 2020 miała powstać ścieżka pieszo-rowerowa aż do Pogrodzia) Oni tylko potrafią nowe ławki stawiać, place zabaw i małe piekarczyki
  • widzę że nie tylko ja to im wypominam, to prawda ich głowne sukcesy na przestrzeni lat to: nowe ławeczki, parki, drzewka, chodniki, pomniki, "pomalowanie trawy na zielono", przyznawanie nagród (najcześciej tym samym ludziom), ale aby gospodarkę polepszyc, dojazdy do pracy ZKM, rozkłady jazdy zmienić na korzyśc pracowników - wszak wyborcy i podatnicy, to nie słyszałem o zmianach. I poniekąd dlatego jest większe bezrobocie bo nie ma czym do pracy dojechać i wrócić na obrzeża miasta i bliżej: Nowakowo, Nowodworska, Gronowo Górne czy Dąbrowa... Wydawać zawsze prosto nie swoje ale aby miasto zarabiało odczuwalnie dla mieszkańców to nie odczułem tylko podwywżki. Oszczedzałem, segregowałem śmieci aby bylo pro eko i co? nic to nie dało. znowu więcej mam zapłacić haha więc już nie segreguję, wrzucam jak leci i tak ponoć to oni segregują więc po co mam się meczyć jak smieci sa sprzedawane x 2? firmy zarabiają, spółdzielnia zarabia a klient płaci - super :)
  • Ale tak w biały dzień?
  • To poklosie nieudolnych rzadow donalda tuska i kolegow jurka motorowki w miescie. Jak wiemy bezrobocie rosnie a ludzie zeby przezyc zaczynaja krasc zlom. Mysle ze to nie ostatnia proba kradzierzy tych piekarczykow. Niedlugo beda znikac cale mosty i tory tramwajowe. Wroclo do wladzy KO, wrocila bieda, bezrobocie i wzrosla przestepczosc w miescie.
  • @Jawamwójtaniewybierałem - przyczep sie łańcuchem do mostu może ciebie tez zwiną
  • Obecne wladze miejskie jedyne czym moga sie pochwalic to te mini pierarczyki i pojemniki na nakretki z butelek. Nic pozytecznego poza tym nie robia. Miasto w totalnej zapasci i ruinie a mialy tu przyplynac miliony euro z KPO. Mija 3 lata i gdzie sa te pieniadze?
  @Jawamwójtaniewybierałem - w szkole przy kc pis nie uczyli towarzysza ortografii?
