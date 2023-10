„Tuus“ dla Marii Lubockiej-Hoffmann

Maria Lubocka-Hoffmann, laureatka nagrody "Tuus" (fot. Anna Dembińska)

Profesor Maria Lubocka-Hoffmann została tegoroczną laureatką nagrody biskupa elbląskiego „Tuus“. - To nagroda skierowana do ludzi, do istoty działań człowieka, którą jest kierowanie swojej działalności do kogoś - mówiła laureatka po odebraniu statuetki. Zobacz zdjęcia.

Nagrody Tuus są przyznawane przez biskupa elbląskiego na corocznej gali podczas obchodów Dni Papieskich w Elblągu. „Tuus” jest elbląskim odpowiednikiem ogólnopolskiego wyróżnienia „Totus”. - Był taki moment, że stawialiśmy akcent na społeczników, na osoby, które prowadzą rodzinne domy dziecka, ale też staramy się wychwytywać ludzi, którzy są wyjątkowi - mówił ks. Andrzej Kilanowski, członek kapituły przyznającej nagrodę. W tym roku „Tuus“ otrzymała prof. Maria Lubocka-Hoffmann, twórczyni koncepcji retrowersji wg której częściowo zostało odbudowane elbląskie Stare Miasto. “... dziś chluba Elbląga i ulubione miejsce spacerów wyglądałoby zupełnie inaczej gdyby nie bohaterka dzisiejszego wieczoru. To jej wiedzy, pracy i odwadze zawdzięczamy to, że jak w Malborku, Pasłęku, czy Słupsku na elbląskim Starym Mieście nie stanęły bloki i betonowe domy. Maria Lubocka - Hoffmann w 1975 roku objęła funkcję wojewódzkiego konserwatora zabytków w Elblągu. Była wówczas zaledwie pięć lat po studiach. Swoim młodzieńczym zapałem i bezkompromisową postawą i przebojowością obaliła ideę zabudowy zabytkowej dzielnicy miasta betonowymi blokami. Wkrótce też w miejsce barbarzyńskich projektów zaproponowała autorski plan nazwany później retrowersją“ - tak laureatkę przedstawiono w filmowym felietonie. - To zabrzmi może banalnie, ale ta nagroda znaczy dla mnie bardzo wiele. To nagroda skierowana do ludzi, do istoty działań człowieka, którą jest kierowanie swojej działalności do kogoś. Dziękuję biskupowi elbląskiemu i prezydentowi miasta za ten wybór wraz z kapitułą. Za zauważenie tej pracy, którą wykonałam - mówiła prof. Maria Lubocka-Hoffmann, laureatka tegorocznego „Tuusa“ - Od wielu lat słyszę słowa elblążan, którzy mówią „nasza starówka“. Tzn. moja, twoja. Jest to dla mnie chyba największa satysfakcja i przyjemność, słyszeć takie słowa. To, że Elbląg został zaakceptowany w takiej formie, którą przygotowałam przed 40 laty. Gala przyznania nagrody Tuus jest fragmentem obchodów Dni Papieskich upamiętniających wybór Karola Wojtyły na urząd papieża. Nagroda jest wręczana od 2007 roku. Po części oficjalnej odbył się koncert Elbląskiej Orkiestry Kameralnej. Wywiad Sebastiana Malickiego z prof. Marią Lubocką-Hoffmann przeczytasz tutaj.

SM