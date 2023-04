Uczniowie mówią szkolnej katechezie „żegnaj“

0 (słownie zero) - tylu spośród 189 uczniów czwartych klas w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych uczęszcza na lekcje religii w szkole. Przyjrzeliśmy się, jak wygląda frekwencja na lekcjach religii w elbląskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Kościół rzymskokatolicki ma problem - taki wniosek można wyciągnąć analizując liczbę uczniów uczęszczających na lekcje religii w elbląskich szkołach. Im są starsi, tym większa ich ilość rezygnuje z tych zajęć. W niniejszym zestawieniu wzięliśmy pod uwagę szkoły podstawowe, ponadpodstawowe i Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego prowadzone przez Urząd Miejski w Elblągu (bez Specjalnych Ośrodków Szkolno-Wychowawczych).

Średnio do czwartej klasy szkoły podstawowej włącznie na religie uczęszcza ponad 90 proc. uczniów. Oczywiście, te liczby są różne w różnych szkołach. Są klasy, gdzie na religię uczęszcza 100 procent uczniów. Można przypuszczać, że stosunkowo duża ilość uczniów z początkowych klas podstawówki zapisanych na lekcje religii ma związek z przypadającymi w trzeciej klasie szkoły podstawowej uroczystościami z okazji pierwszej komunii świętej. Z danych uzyskanych w elbląskim ratuszu wynika, że w trzeciej klasie szkoły podstawowej na lekcje religii zapisanych jest 93,34 procent uczniów. I tu ciekawostka - minimalnie więcej uczniów (a raczej ich rodziców) zadeklarowało uczęszczanie na lekcje religii w klasach drugich podstawówki - 94,82 proc. I to w zasadzie jest szczyt zainteresowania szkolną katechezą. Ciekawym zjawiskiem wymagającym osobnego opracowania jest procentowy wzrost liczby uczęszczających na religię w drugiej klasie w porównaniu z pierwszoklasistami.

I po pierwszej komunii część uczniów rezygnuje z lekcji religii. W czwartej klasie na religię nie chodzi co dziesiąty uczeń, w piątej - już co piąty. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku dzieci ze szkół podstawowych decyzję w głównej mierze podejmują ich rodzice. Warto też zwrócić uwagę na procentowy wzrost liczby uczniów w klasie ósmej. Może mieć to uzasadnienie w... chęci podwyższenia średniej ocen na świadectwie ósmej (ostatniej) klasy podstawówki. Średnio na lekcje religii w szkołach podstawowych w Elblągu uczęszcza 83,54 proc. uczniów. Dokładne dane w rozbiciu na poszczególne roczniki prezentujemy na wykresie poniżej.

Pożegnanie z kościołem

Do ciekawego zjawiska dochodzi w trakcie wakacji pomiędzy szkołą podstawową, a średnią. Wśród ósmoklasistów na lekcje religii uczęszcza 71,51 proc. uczniów. W pierwszej klasie szkół ponadpodstawowych - już tylko 45,07 proc. Liczba uczniów spada z każdym rocznikiem wyżej. W czwartej klasie w katechezie uczestniczy już tylko 29,92 proc. Średnio (w klasach 1- 4) - 39,37 proc. Poniżej prezentujemy dane w rozbiciu na poszczególne roczniki.

Warto jednak popatrzeć osobno na poszczególne szkoły. Z jednej strony mamy II LO, gdzie na religię uczęszcza 46,87 proc. uczniów, z drugiej - I LO, gdzie analogiczny wskaźnik wynosi 25,83 proc. Tylko w dwóch szkołach ponadpodstawowych uczniowie chodzący na religię są w większości - w Zespole Szkół Mechanicznych - 62,72 proc i w Zespole Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących - 58,94 proc. Z kolei najmniej uczniów uczęszcza na religię w Zespole Szkół Zawodowych nr 1 - tylko 17,47 proc.

Ciekawe są też inne liczby. Do czwartych klas w Zespole Szkół Techniczno - Informatycznych uczęszcza 189 uczniów - na religię nie zapisał się żaden. W całej szkole na lekcje z tego przedmiotu chodzi co piąty. W niektórych szkołach lekcje religii odbywają się dla kilku uczniów. Najmniej uczniów na swojej lekcji ma katecheta wśród czwartoklasistów w Zespole Szkół Inżynierii Usług i Środowiska - 4 na 16 uczniów ogółem. W I LO w czwartych klasach na religię uczęszcza 7 (na 132) uczniów, w IV LO - też 7, ale na 56. W CKUiZ na religię uczęszcza 9 uczniów na 32 ogółem.

Co robią uczniowie, którzy nie chodzą na religię, a właśnie odbywa się katecheza? „Uczniowie przebywają w tym czasie na świetlicy lub w bibliotece szkolnej pod opieką nauczycieli. W przypadku, kiedy religia jest na początku lub na końcu lekcji, dzieci przebywają w domu za zgodą rodziców“ - poinformowała nas Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

Poniżej prezentujemy dane o procentowej liczbie uczniów na religii w poszczególnych szkołach.

Kto uczy?

Elbląskie szkoły zatrudniają 21 księży na 15,54 etatu. Przy czym od razu należy wspomnieć, że możliwa jest sytuacja, że jeden ksiądz uczy w więcej niż jednej szkole. W pytaniach przesłanych do Departamentu Edukacji pytaliśmy o to ile księży zatrudnia konkretna szkoła. W szkołach podstawowych zatrudnionych jest 8 księży na 6,16 etatów, którzy pracują w ośmiu placówkach. W szkołach średnich zatrudnionych jest 13 księży na 9,38 etatu.

Świeckich nauczycieli religii pracuje w elbląskich szkołach 38 na 38,03 etatu. Większość - 31 (na 31,52 etatu w szkołach podstawowych. W niektórych szkołach podstawowych świeccy katecheci (lub katechetki) prowadzą też zajęcia z rewalidacji lub pracują w świetlicy.

Inne religie

W elbląskich szkołach prowadzone są też zajęcia z innych religii chrześcijańskich (w grupach międzyszkolnych). I tak: na religię kościoła zielonoświątkowego uczęszcza 21 uczniów (12 ze szkół podstawowych i 9 ze szkół ponadpodstawowych), greckokatolicką - 33 (29 ze szkół podstawowych i 14 ze szkół średnich), prawosławnej - 5 (wszyscy ze szkół podstawowych) oraz kościoła chrześcijan baptystów - 16 (13 ze szkół podstawowych i 3 z ponadpodstawowych).

Biuro prasowe elbląskiego ratusza informuje, że planowany koszt zajęć religii w szkołach na rok 2023 wynosi 4 500 635 zł. W 2022 r. wynosił 4 478 883 zł.