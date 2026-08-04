Upał może być równie niebezpieczny jak mróz. Zwracajmy uwagę na osoby w kryzysie bezdomności

Praca z osobami w kryzysie bezdomności trwa przez cały rok, jednak latem wygląda inaczej niż zimą. Wysokie temperatury, długie przebywanie na słońcu i alkohol mogą stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia, a nawet życia.

Zimą najważniejsze jest zapewnienie schronienia, ciepłego posiłku i pomocy potrzebnej do przetrwania. Latem możliwości działania jest więcej. To często dobry moment, aby rozpocząć terapię, poszukać pracy lub zrobić pierwszy krok w stronę wyjścia z kryzysu bezdomności.

Marysia i Alicja z Zespołu ds. Bezdomności ECUS motywują osoby, które chcą zmienić swoją sytuację. Pomagają umówić wizytę u psychologa lub rozpocząć terapię, przygotować CV, znaleźć oferty pracy i przygotować się do rozmowy kwalifikacyjnej.

Wspólnie ze Strażą Miejską sprawdzają również sygnały przekazywane przez mieszkańców i prowadzą pracę socjalną w terenie. Każda osoba znajduje się w innej sytuacji, dlatego zakres wsparcia jest ustalany indywidualnie. Pomoc może dotyczyć spraw zdrowotnych, mieszkaniowych, zawodowych, rodzinnych lub związanych z uzależnieniem. Posłuchajcie rozmowy w Radiu Olsztyn z Marysią i Alą z Zespołu ds. Bezdomności ECUS.

Latem największym zagrożeniem jest upał

W czasie gorących dni szczególnym zagrożeniem są wysokie temperatury i udar słoneczny. Kilka godzin spędzonych na ławce w pełnym słońcu, zwłaszcza pod wpływem alkoholu, może doprowadzić do odwodnienia, utraty przytomności, udaru, a nawet śmierci.

Nie przechodźmy obojętnie obok osoby, która może potrzebować pomocy. Niepokój powinny wzbudzić między innymi problemy z kontaktem, dezorientacja, bardzo wysoka temperatura ciała, silne osłabienie lub utrata przytomności.

Czasem wystarczy zainteresowanie i jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Straż Miejska: 986

Zespół ds. Bezdomności ECUS: (55) 625 61 18

Numer alarmowy: 112

Ważnym wsparciem w pracy z osobami w kryzysie bezdomności są streetworkerzy. Od tego roku z ECUS współpracują Emilia i Wojciech. Docierają do osób przebywających na ulicach, w pustostanach i innych miejscach niemieszkalnych. Pracują po południu, wieczorami i w weekendy. Reagują w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia, ale przede wszystkim budują relacje oparte na zaufaniu. Taka relacja często jest pierwszym krokiem do przyjęcia pomocy i podjęcia decyzji o zmianie swojej sytuacji.

Bezdomność nie jest wykroczeniem

Dziękujemy mieszkańcom za empatię, czujność i wszystkie zgłoszenia. Pamiętajmy jednak, że osoba w kryzysie bezdomności ma takie same prawa jak każdy z nas. Może siedzieć na ławce i przebywać w przestrzeni publicznej.

Sama bezdomność nie jest wykroczeniem. Każda osoba ma również prawo odmówić proponowanej pomocy. Warto jednak reagować zawsze wtedy, gdy istnieje podejrzenie, że jej zdrowie lub życie może być zagrożone.

W Elblągu przebywa około 250 osób w kryzysie bezdomności.