Uwaga, przestawiamy zegarki

W nocy z soboty na niedzielę (30 na 31 marca) przechodzimy z czasu zimowego na letni. Wskazówki zegarków trzeba przestawić z godz. 2 na 3.

W całej Unii Europejskiej zegarki przestawiane są w ostatnią niedzielę marca. Odbywa się to na podstawie wydawanego co pięć lat komunikatu Komisji Europejskiej, który ujednolica datę i czas tej zmiany we wszystkich państwach członkowskich. Zmiana czasu zimowego na letni w tym roku pokrywa się z Wielkanocą.

Od wielu lat toczy się dyskusja co do zasadności zmiany czasu w Unii Europejskiej. Dotychczasowe zasady zostaną utrzymane do 2026 roku. Co będzie dalej? Tego na razie nie wiadomo. Według danych Komisji Europejskiej 84 proc. mieszkańców krajów unijnych jest za zniesieniem zmian czasu. W Polsce ten pomysł popiera ok. 78 proc. badanych.