VII Rodzinny Piknik Nauki i Techniki. Wiedza i zabawa w jednym miejscu!

Czy nauka może być świetną zabawą? Oczywiście, że tak! Przekonacie się o tym już w sobotę, 6 września w Elbląskim Parku Technologicznym, gdzie odbędzie się największe rodzinne święto nauki i techniki w naszym województwie.

Między godziną 11 a 16 teren EPT (Elbląg, ul. Sulimy 1) wypełni się interaktywnymi stanowiskami, doświadczeniami i atrakcjami, które sprawią, że każdy, od najmłodszych odkrywców po dorosłych pasjonatów, znajdzie coś dla siebie.

Nauka na wyciągnięcie ręki

Na pikniku będzie można poczuć się jak prawdziwy odkrywca! Widowiskowe eksperymenty chemiczne zaskoczą zarówno dzieci, jak i dorosłych. Tego dnia swoje drzwi otworzą laboratoria znajdujące się w EPT.

Technologia przyszłości

Dla wszystkich młodych konstruktorów przygotowaliśmy warsztaty programowania Minecraft, budowania robotów, czy pokazów automatyki. W specjalnej strefie VR przeniesiecie się do wirtualnego świata, a w eksperymentatorium sprawdzicie, jak fascynujący potrafi być kontakt z nauką. Nie zabraknie także zajęć pokazujących, jak plastik wpływa na organizmy żywe oraz inspirujących warsztatów z recyklingu, ekologii i języków obcych. Z kolei miłośników kosmosu zaprosimy do teleskopów i obserwacji astronomicznych.

Strefa Zdrowia - dla ciała i ducha

W tym roku będzie można również zadbać o swoje zdrowie. Czekają na Was: badania fizykalne, pomiar glikemii i BMI, analiza skóry twarzy, a także praktyczne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy.

Majsterkowo i kreatywne warsztaty

W strefie „Majsterkowo Castorama” mali majsterkowicze będą mogli rozwijać swoje umiejętności manualne, konstruować i tworzyć własne projekty. Dodatkowo przygotowaliśmy kreatywne zajęcia plastyczne, które rozbudzą wyobraźnię i pozwolą na odrobinę artystycznej zabawy.

Moc wrażeń ze służbami mundurowymi

Ogromną atrakcją będą pokazy służb mundurowych. To doskonała okazja, aby z bliska zobaczyć wyposażenie i sprzęt, a także porozmawiać z funkcjonariuszami, którzy na co dzień dbają o nasze bezpieczeństwo.

Strefa gier i zabaw

Na najmłodszych i nieco starszych czekać będą dmuchańce, animacje, laserowy paintball, przejażdżki na elektrycznych crossach oraz mnóstwo gier integracyjnych i plastycznych. Gwarantujemy solidną dawkę ruchu, śmiechu i pozytywnej energii.

Pod wodą

Jednym z najbardziej widowiskowych punktów programu będą pokazy sprzętu i technologii prac podwodnych - niezwykła okazja, by odkryć tajemnice świata ukrytego pod taflą wody.

Jak do nas dojechać?

Specjalnie dla uczestników wydarzenia ZKM uruchomi dodatkowy autobus miejski (obowiązują bilety i karty miejskie). Start z Placu Słowiańskiego o godz. 10:40, a potem co godzinę: 11:15, 12:15, 13:15, 14:15 i 15:15 prosto do EPT i z powrotem.

Dla osób przyjeżdżających samochodem przygotowaliśmy parking na terenie Elbląskiego Parku Technologicznego. Wstęp wolny!

Przyjdźcie, bawcie się i odkrywajcie razem z nami, bo nauka potrafi zaskakiwać!



Sponsorzy: Frog Sp. z o.o., WAAM Industry, Test Stanisław Gojlik, Biopangea Sp. z o.o., Narusa Leśna Przystań, Fantazja. Producent reklam.

Partnerzy: Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu, Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu, Elbląskie Centrum Edukacji Zawodowej, FanRobot, Metrotest, Fabryka Dobra, Park Krajobrazowy Wysoczyzny Elbląskiej, Zakład Utylizacji Odpadów w Elblągu, Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu, Castorama, Powiatowy Urząd Pracy w Elblągu, Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Elblągu, Grupa Wodna, Wojskowe Centrum Rekrutacji w Elblągu, Komenda Miejska Straży Pożarnej w Elblągu, Placówka Straży Granicznej w Elblągu, Straż Miejska, Krajowa Administracja Skarbowa Urząd Skarbowy w Elblągu, Warmińsko-Mazurski Urząd Celno-Skarbowy, 43 Batalion Obrony Pogranicza w Braniewie, Komenda Miejska Policji w Elblągu, Oddział Żandarmerii Wojskowej w Elblągu, Zarząd Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. w Elblągu, Regionalne Centrum Wolontariatu, Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP, Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Elblągu, Fun Center Kolonijne Imprezy, TONIEZIEMIA - to otwarta pracownia, Fundacja Copernicus, Czas na Smak Catering Elbląg, Pub Sąsiedzi, Lodziarnia Krówka.