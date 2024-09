W Elblągu miejskie żłobki nadal bezpłatne

Elbląski samorząd zamierza skorzystać ze wsparcia opieki żłobkowej w ramach rządowego programu „Aktywny Rodzic”. Na najbliższej sesji Rady Miejskiej zaproponowana zostanie uchwała w sprawie przystąpienia do programu. Dzięki temu zmieni się sposób finansowania opieki nad dziećmi w żłobkach. Co ważne - dla rodziców przyjęcie uchwały nie spowoduje żadnych zmian. Opieka w miejskich żłobkach nadal będzie bezpłatna.

Rządowy program „Aktywny Rodzic”, którego elementem jest świadczenie „Aktywnie w żłobku” wejdzie w życie od 1 października. Jest on skierowany do rodziców dzieci uczęszczających do instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech, tj. żłobka, klubu dziecięcego albo dziennego opiekuna. Na sfinansowanie pobytu dziecka w placówce będzie przysługiwało do 1500 zł miesięcznie, lub do 1900 zł miesięcznie w przypadku dzieci z niepełnosprawnością.

Aby skorzystać z rządowego wsparcia, konieczna jest uchwała Rady Miejskiej, która wprowadzi nową stawkę 1500 zł – zgodną z rządową propozycją. Uchwała w tej sprawie będzie rozpatrywana na najbliższej sesji Rady Miejskiej.

Podjęcie uchwały nic nie zmieni w kwestii finansowej dla rodziców i opiekunów. Żłobki nadal będą bezpłatne. Wprowadzenie odpłatności to wyłącznie kwestia techniczna, aby miasto mogło skorzystać z rządowego wsparcia.

Aktualnie średni miesięczny koszt pobytu dziecka w żłobku wynosi 2273,88 zł i w 75% pokrywany jest przez samorząd. Pozostałe 25% tej kwoty pokrywane jest ze środków rządowych. Po skorzystaniu z programu samorząd pokrywać będzie jedynie 34%, a rząd 66% kosztów.

Zaoszczędzone w ten sposób pieniądze w budżecie miasta będą mogły być przeznaczone między innymi na modernizację infrastruktury, tworzenie nowych – jakże potrzebnych miejsc w żłobkach oraz utrzymanie standardów opieki nad dziećmi do lat 3.

Aby samorząd uzyskał dopłatę rodzice dzieci uczęszczających do miejskich żłobków będą musieli złożyć stosowny wniosek do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Świadczenie przekazywane będzie przez ZUS bezpośrednio na rachunek bankowy podmiotu, który prowadzi żłobek.

Wnioski o świadczenie ZUS przyjmuje wyłącznie elektronicznie poprzez:

- Platformę Usług Elektronicznych (PUE)/eZUS,

- aplikację mobilną mZUS,

- portal Emp@tia na stronie empatia.mpips.gov.pl,

- swój bank, jeśli uruchomił taką usługę.

O tym kiedy i w jaki sposób złożyć wniosek będziemy na bieżąco informowali rodziców dzieci uczęszczających do miejskich żłobków. Każdy rodzic otrzyma szczegółową instrukcję – krok po kroku dot. procedury złożenia wniosku.

Akcję informacyjną na temat rządowego wsparcia rozpoczął również Zakład Ubezpieczeń Społecznych. W załączeniu szczegółowa informacja ZUS na temat świadczenia „Aktywnie w żłobku” oraz innych świadczeniach w ramach programu „Aktywny Rodzic”.