W wielu miastach w Polsce w niedzielę o godz. 19 odbędą się manifestacje w obronie wolnych mediów. W Elblągu protest zaplanowano pod Bramą Targową.

Protesty to wynik piątkowego głosowania w Sejmie, podczas którego Zjednoczona Prawica odrzuciła weto Senatu w sprawie tzw. ustawy lex TVN, co oznacza że przepisy trafią teraz do podpisu prezydenta RP.

- Po raz kolejny PiS dokonuje zamachu na wolne media. Jarosław Kaczyński nie może znieść tego, że obok TVPiS której jedynym zadaniem jest gloryfikowanie władzy, mogą w Polsce istnieć także media które patrzą rządzącym na ręce i nie boją się informować obywateli o tym, jak bardzo skorumpowana i nieudolna jest obecna władza. Dlatego po raz kolejny spotykamy się aby wyrazić nasz sprzeciw przeciwko zamachowi na wolność mediów i żądać zawetowania haniebnej ustawy Lex TVN – informuje Komitet Obrony Demokracji, który zapowiedział w niedzielę na godz. 19 manifestacje w obronie wolnych mediów w kilkudziesięciu miastach w Polsce. W województwie warmińsko-mazurskim odbędą się m.in. w Olsztynie, Mrągowie, Giżycku i Elblągu. Elbląska pikieta odbędzie się przy Bramie Targowej.

- Pluralizm mediów jest nieodłączną częścią demokracji. Dlatego właśnie My, obywatele o rozmaitych poglądach i profesjach, wierni swoim różnym przekonaniom i wyznaniom, pochodzący z wielu środowisk społecznych i zawodowych, świadomi, że jedną z najważniejszych podstaw demokratycznego państwa jest istnienie wolnych i niezależnych mediów, zgodnie z art. 54 Konstytucji RP, który głosi, że każdemu zapewnia się wolność wyrażania swoich poglądów oraz pozyskiwania i rozpowszechniania informacji, w trosce o przyszłość naszej Ojczyzny – stajemy razem – by wyrazić naszą niezgodę i nasz sprzeciw wobec wszelkich działań mających ograniczyć wolność słowa i wolność mediów w Polsce – piszą mediach społecznościowych organizatorzy protestów.