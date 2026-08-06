W tych zawodach czeka praca

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na zainteresowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy. Sprawdź, przedstawiciele których zawodów są obecnie poszukiwani.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie); (K/M) w branżach:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ: elektromechanik/elektryk, elektromonter, elektryk, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, mechanik maszyn, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik samochodowy-wulkanizator, mechanik samochodów osobowych, młodszy monter/monter, monter instalacji klimatyzacyjnych, pracownik gospodarczy–ślusarz, ślusarz-spawacz, wulkanizator, operator przenośników taśmowych;

STOLARSKIEJ: lakiernik frontów meblowych, operator CNC , operator okleiniarki, operator piły panelowej, stolarz-frezer frontów, stolarz, szlifierz frontów meblowych;

BUDOWLANEJ: brukarz/pomocnik brukarza, cieśla, hydraulik, konserwator budowlany, monter instalacji sanitarnych, murarz, pomocnik wiertacza, pracownik budowlany, pracownik ogólnobudowlany, pracownik ogólnobudowlany-kierowca, robotnik budowlany, tynkarz, zbrojarz;

SPECJALIŚCI: asystent prokuratora, inspektor ds. kontroli oświatowych placówek niepublicznych, pracownik socjalny, ksiegowa/księgowy, osoba wykonująca czynności asystenta brokera lub brokera, psycholog, specjalista ds. BHP, starszy referent ds. zamówień;

PEDAGOGICZNEJ: adiunkt/adiunktka uczelni, logopeda, nauczyciel psycholog, pedagog specjalny, profesor/profesorka uczelni, wychowawca, wykładowca uczelni; nauczyciel oligofrenopedagog;

USŁUGOWEJ: doradca ds. nieruchomości, fryzjer damsko-męski, konstruktor odzieży, opiekun medyczny, pomoc kuchenna, pracownik gastronomii do baru typu kebab, sprzedawca na stacji paliw, sprzedawca/handlowiec;

INNE: kierowca kat. B, myjkowy pojazdów ciężarowych, monter okien PCV, monter reklam, osoba sprzątająca, pracownik fizyczny do produkcji opakowań, pracownik produkcji;

Oferty pracy (K/M) dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): kasjer-sprzedawca, konserwator, operator maszyn pralniczych, operator wózka widłowego, mobilny pracownik administracyjno-handlowy, pracownik gospodarczy-sprzątanie terenów zewnętrznych, salowa;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl, na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl oraz w portalu ePraca. Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.