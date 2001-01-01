W tych zawodach znajdziesz pracę

Kilkadziesiąt ofert pracy czeka na chętnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Elblągu. Sprawdź, jakie branże potrzebują pracowników.

Oferty ogólnodostępne (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie, dostępne na stronie internetowej urzędu pracy: elblag.praca.gov.pl

Oferty pracy w branży:

MECHANICZNEJ I TECHNICZNEJ : elektromechanik, elektromonter, elektryk maszyn i urządzeń przemysłowych, elektryk-elektronik pojazdów ciężarowych, elektromechanik maszyn i urządzeń produkcyjnych, mechanik pojazdów samochodowych/ elektromechanik, mechanik-elektronik, mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych, mechanik pojazdów ciężarowych, mechanik-wulkanizator, mechanik-tokarz, monter instalacji elektrycznych i fotowoltaicznych, monter-spawacz, monter linii kablowych w telekomunikacji, pomocnik elektromontera-operator minikoparki, pracownik produkcyjny- spawacz, spawacz, ślusarz-spawacz, wulkanizator;

Oferty pracy dla osób z niepełnosprawnościami (dla osób zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych w urzędzie): kasjer-sprzedawca, operator maszyn pralniczych, pracownik ochrony-pracownik placu;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków EFS+ w ramach projektu „Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w mieście Elblągu i powiecie elbląskim: technik prac biurowych, pokojowa, pracownik obsługi biurowej;

Oferty stażu dla osób bezrobotnych realizowane ze środków FP: pracownik biurowy;

Ponadto informujemy, że otwarte oferty pracy dostępne są również na stronie internetowej urzędu: elblag.praca.gov.pl oraz na stronie internetowej Publicznych Służb Zatrudnienia: psz.praca.gov.pl Osoby zainteresowane pracą za granicą zapraszamy do korzystania ze stron internetowych Publicznych Służb Zatrudnienia EURES: eures.praca.gov.pl eures.europa.eu oraz z facebooka: https://www.facebook.com/your.EURESPolska. Szczegóły na naszej stronie internetowej lub w siedzibie PUP Elbląg.