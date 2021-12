Wesprzyj dzieciaki wspólnie z żołnierzami

Po raz kolejny żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej z 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie organizują świąteczną zbiórkę dla dzieci z placówki „Mój Dom” w Ornecie.

Akcja MoroMikołaje odbywa się już po raz drugi. Do 20 grudnia każdy może wspomóc żołnierską zbiórkę i dołożyć swoją bożonarodzeniową cegiełkę.

Co będzie szczególnie mile widziane? Mogą to być słodycze, nowe gry, puzzle, zabawki edukacyjne czy środki higieny – oraz wszystko to, co może sprawić radość małym wychowankom „Mojego Domu”. Zebrane prezenty zostaną umieszczone w paczkach i przekazane 22 grudnia dzieciom z orneckiej placówki.

— MoroMikołaje to bezinteresowna, cykliczna potrzeba wsparcia dzieci i młodzieży, której celem jest przygotowanie i przekazanie paczek świątecznych i sprawienie uśmiechu na twarzy podopiecznych placówki „Mój Dom” — mówi kpr. Krzysztof Caban, koordynator zbiórki. — MoroMikołaje to nie tylko żołnierze braniewskiego batalionu, ale także ich rodziny, bliscy, przyjaciele, znajomi. Cieszy nas fakt, że odbiór akcji jest pozytywny i dociera ona do szerszej grupy darczyńców. Jest wiele różnych akcji, form i ruchów pomocy drugiemu człowiekowi i to jest piękne, zaś MoroMikołaje są jednym z nich. Nie ma nic piękniejszego jak radość dziecka. Wielkim czynem jest udział w akcji, bo sam jeden człowiek niewiele zdziała, ale jak będzie nas chociaż kilka osób to możemy wspólnie bardzo dużo. Zachęcam wszystkich do wsparcia naszego działania.

Każdy, kto chciałby wspomóc żołnierską zbiórkę, powinien skontaktować się z koordynującym akcję kpr. Krzysztofem Cabanem. Telefon: 668 914 257. Mail: cabankrzysztof@wp.pl

Inf. prasowa 43 batalionu lekkiej piechoty w Braniewie