Wieża na Górze Chrobrego tylko jedna (Śladem publikacji)

Nie będzie możliwości głosowania na dwie wieże na Górze Chrobrego w tegorocznym głosowaniu w Budżecie Obywatelskim. Jeden z wniosków został wycofany.

Przypomnijmy: 14 sierpnia ratusz opublikował listę pozytywnie zaopiniowanych wniosków do tegorocznego głosowania w Budżecie Obywatelskim. Wśród nich znalazły się dwa wnioski dotyczące budowy wieży widokowej na Górze Chrobrego.

Jeden z nich (autorstwa Krzysztofa Jaworskiego) znalazł się w inicjatywach ogólnomiejskich. Urzędnicy oszacowali koszt na 640 tys. zł. „Konstrukcja stałaby się w szybkim czasie atrakcją i dla mieszkańców Elbląga, i dla turystów. Zwiększyłaby liczbę mieszkańców odwiedzających Bażantarnię i zwiększyłaby atrakcyjność turystyczną miasta” - czytamy w projekcie.

Drugi, złożony przez Artura Pytlińskiego, został złożony do inicjatyw w okręgu nr 3. „Inwestycja ta ma na celu stworzenie atrakcyjnego punktu obserwacyjnego umożliwiającego mieszkańcom i turystom podziwianie panoramy miasta oraz okolicznych terenów. Wieża stanie się nowym symbolem Elbląga, promującym walory przyrodnicze i krajobrazowe regionu.” - napisał autor we wniosku. Koszt: również 640 tys. zł.

Oba wnioski zostały przez urzędników zaopiniowane pozytywnie i znalazły się na liście dopuszczonych pod głosowanie. Opisywaliśmy to w tekście „Dwie wieże na Górze Chrobrego? Na co możemy głosować w BO?”

Teoretycznie, można było sobie wyobrazić, że oba wnioski uzyskują taką liczbę głosów, która uprawnia je do skierowania do realizacji. I jednocześnie jedna wieża, „zabiera” pieniądze z BO, które mogłyby być przeznaczone na realizację kolejnej inicjatywy Budżetu Obywatelskiego, która uzyskała kolejną liczbę głosów. Co na to ratusz?

- Oczywiście nie będzie dwóch wież widokowych na Górze Chrobrego. Tak, jak informowaliśmy, jeśli w ramach jednego okręgu złożone zostały jednakowe wnioski były one łączone w jedno zadanie. W przypadku wniosku w sprawie budowy wieży widokowej, w związku z tym, że ten sam projekt zgłoszony został w okręgu i jako inicjatywa ogólnomiejska nie ingerowaliśmy, z uwagi na różne grupy ewentualnych głosujących. Jednakże - po publikacji list pozytywnie zaopiniowanych projektów jeden z pomysłodawców budowy wieży widokowej złożył wniosek, aby połączyć to zadanie i aby znalazło się ono jedynie w projektach okręgowych. Wniosek został uwzględniony i na kartach do głosowania projekt ten będzie w okręgu nr 3 – wyjaśniła Joanna Urbaniak, kierownik Biura Prasowego Zespołu Prezydenta Miasta.

Reasumując: na projekt wieży głosować będą mogli tylko mieszkańcy okręgu nr 3. Oczywiście w przypadku, kiedy wieża uzyska odpowiednią liczbę głosów i zostanie skierowana do realizacji i wybudowana, korzystać z niej będą mogli wszyscy mieszkańcy Elbląga i turyści.

Głosowanie rozpocznie się 15 września i potrwa do 2 października. Wyniki prawdopodobnie poznamy do końca października.