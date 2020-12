Wirus opóźnia pracę referatu, cierpią kierowcy

- Bardzo proszę o interwencję lub informację na portEl.pl dotyczącą działania Referatu Obsługi Kierowców w Elblągu - pisze nasza Czytelniczka. - Od dwóch tygodni nie można się dodzwonić ani zarejestrować w systemie, żeby przerejestrować auto - dodaje.

- Podany na stronie urzędu numer telefonu jest nieaktualny, po dodzwonieniu się do Urzędu Miasta podawany jest nieaktywny numer telefonu. Rozumiem, że jest sytuacja kryzysowa, ale wystarczyłoby umieścić informację na stronie, do kiedy lub od kiedy można się umawiać lub logować do systemu.

Temat Referatu Obsługi Kierowców powraca na naszych łamach co jakiś czas, ostatnio w związku z kwarantanną, na którą musieli udać się jego pracownicy po wystąpieniu wśród nich zachorowań na koronawirusa. Na prośbę Czytelniczki, z pytaniami o problemy w funkcjonowaniu referatu zwróciliśmy się do Urzędu Miasta. Dziś (3 grudnia) otrzymaliśmy odpowiedzi.

- W listopadzie z powodu izolacji i kwarantanny pracowników przez kilka dni Referat Obsługi Kierowców nie prowadził bezpośredniej obsługi - informuje Joanna Urbaniak, rzecznik prasowy prezydenta Elbląga. - To niestety spowodowało opóźnienia i przesunięcia w obsłudze kierowców. Aktualnie większość pracowników referatu jest obecna, jednak pewne utrudnienia i wydłużenie czasu oczekiwania jeszcze są, za co przepraszamy. Codziennie monitorujemy sytuację, do wsparcia odsyłani są pracownicy z innych departamentów, mimo tego jednak nie udało się jeszcze całkowicie rozładować kolejek - przyznaje rzecznik.

Co do samej procedury załatwiania spraw w Referacie Obsługi Kierowców, to przedstawiona jest w komunikacie dot. funkcjonowania Urzędu Miejskiego. Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego jest specjalny baner Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w czasie epidemii, pod którym umieszczone są aktualne informacje i dane kontaktowe.