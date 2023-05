Wkręć się dla Elbląga w rowerową rywalizację

Po raz czwarty Elbląg bierze udział w rywalizacji o Puchar Rowerowej Stolicy Polski. Zachęcamy wszystkich mieszkańców do kręcenia kilometrów dla naszego miasta. Kampania potrwa do 1 do 30 czerwca br.

Rywalizacja o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski” rozpocznie się 1 czerwca. Celem akcji jest propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja jazdy rowerem oraz turystyki rowerowej. Udział w tegorocznej zabawie, która potrwa przez cały czerwiec, zgłosiło ponad 60 miast. Każdy i co ważne w każdym miejscu na świecie może przyłączyć się do wspólnej zabawy i kręcić kilometry dla Elbląga. Trzeba tylko: zainstalować w smartfonie darmową aplikację „Aktywne Miasta”, która rejestruje trasy i ich długości, dołączyć do rywalizacji i wskazać Elbląg jako miasto, dla którego chce się zdobywać kolejne kilometry i ruszyć na swoim jednośladzie w trasę. W tym roku rywalizacja będzie się toczyła z podziałem na Miasta i Gminy. Udział w zabawie jest dla uczestników całkowicie bezpłatny. Miasto, które wygra rywalizację, otrzyma przechodni „Puchar Rowerowej Stolicy Polski”. Kampania, co najważniejsze, motywuje mieszkańców do zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia. W trakcie rywalizacji wyłonimy również najaktywniejsze elbląskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe. Każdy może kręcić kilometry dla swojej szkoły – wystarczy tylko wskazać ją w aplikacji. Co ważne, o dobry wynik szkoły mogą zadbać nie tylko uczniowie, ale także ich rodzice, znajomi i przyjaciele. Najbardziej aktywna szkoła podstawowa i najbardziej aktywna szkoła ponadpodstawowa otrzyma w nagrodę stojaki rowerowe. Wyróżnieni zostaną również najbardziej aktywni rowerzyści. Zachęcamy do kręcenia kilometrów dla Elbląga!

Urząd Miejski w Elblągu