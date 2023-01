Władza rzuci światło i pochyli się nad zatoką

Wykonanie aktywnego przejścia dla pieszych przy ul. Łęczyckiej, przy przystanku autobusowym obok jednostki wojskowej – takie rozwiązanie postulują radni Monika Dwojakowska, Marek Osik i Adam Matwiejczuk z „prezydenckiego” klubu radnych.

Jak wskazują radni, rzeczone przejście jest usytuowane między dwoma przystankami.

- Po zmroku brak jest oświetlenia, a zatrzymujące się autobusy ograniczają widoczność nadjeżdżającym pojazdom. Ulica Łęczycka stała się dość ruchliwą ulicą szczególnie w godzinach szczytu i wieczorem. Uważamy, że zasadne jest lepsze oznakowanie tego przejścia dla pieszych – czytamy w interpelacji.

Do pisma radnych ustosunkował się prezydent Witold Wróblewski. Podkreśla on, że na ten moment to miejsce jest w pełni i prawidłowo oznakowane, a ewidencja zdarzeń drogowych z lat 2018-2021 nie zawiera informacji o wypadkach i kolizjach drogowych z udziałem pieszych.

- Niemniej jednak mogę zrozumieć obawy mieszkańców, zwłaszcza z uwagi na zmianę zagospodarowania bezpośredniego otoczenia – odnosi się do wybudowania w pobliżu osiedla, parku handlowego i komendy straży pożarnej prezydent Wróblewski. - Po przeprowadzonej analizie bezpieczeństwa ruchu w obrębie istniejącego przejścia dla pieszych stwierdzam, że podstawowymi elementami, które mogłyby zostać zaplanowane do wykonania, są dodatkowe punkty świetlne przy przejściu oraz budowa zatoki autobusowej.

Prezydent zapowiada, że jeśli będą możliwości finansowe, w 2023 roku podejmie starania w kierunku zwiększenia liczby lamp ulicznych w tym miejscu.

- Przeanalizuję możliwości techniczne i finansowe, aby w latach 2023/2024 doprowadzić do budowy nowej zatoki autobusowej, co bezpośrednio wpłynie na przepustowości na ul. Łęczyckiej i jeszcze lepszą postrzegalność pieszych przechodzących przez jezdnię - pisze Witold Wróblewski. - Nadmieniam, że powyższe z uwagi na ograniczone możliwości terenowe, ukształtowanie ulicy Łęczyckiej oraz istniejące urządzenia infrastruktury technicznej może wymagać przebudowy odcinka drogi, infrastruktury podziemnej lub zmiany lokalizacji przejścia dla pieszych – zaznacza prezydent Elbląga. Zapowiada, że jeśli po tych zmianach wystąpi uzasadniona konieczność dodatkowej ochrony pieszych, wtedy zostanie rozważone wprowadzenie aktywnego przejścia.