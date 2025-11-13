5 minut ma znaczenie

Tak można podsumować dyskusję, którą sami sprowokowali radni Koalicji Obywatelskiej, mający w Radzie Miejskiej w Elblągu większość. Już na sesji chcieli wprowadzić poprawkę do uchwały w sprawie biletów w komunikacji miejskiej. Ostatecznie się z niej wycofali, a poszło właśnie o tytułowe 5 minut.

Projekt zmian w cenniku komunikacji miejskiej to wynik konsultacji społecznych, pracy Zarządu Komunikacji Miejskiej i powołanego przez prezydenta zespołu złożonego m.in. z urzędników i radnych. Zawarto w nim nowe rozwiązania, które wejdą w życie 1 stycznia, m.in. 5- i 10-minutowy bilet (odpowiednio za 2 i 3 zł, ulgowy za 1 i 1,50 zł), a także bilet weekendowy. Rozwiązanie pozytywnie zaopiniowały poszczególne komisje Rady Miejskiej, a o wydłużenie tych czasowych biletów do 15 i 30 minut apelował bezskutecznie Ruch Obywatelski Nasz Elbląg.

Niespodziewanie na sesji radny Tomasz Budziński zgłosił w imieniu klubu Koalicji Obywatelskiej wniosek o wykreślenie z projektu uchwały biletów 5-minutowych, czym wywołał dodatkową dyskusję.

– Ta usługa nie będzie wykorzystywana, będzie traktowana jako mem. Miała być alternatywą dla hulajnóg elektrycznych, ale to nie są konkurencyjne usługi. Konkurencyjne dla komunikacji miejskiej są aplikacje przewozowe – argumentował radny.

- Piekło zamarzło, będę bronił propozycji prezydenta – zabrał głos radny PiS Rafał Traks. – Próbujecie wywrócić do góry nogami projekt, który był zaopiniowany pozytywnie przez wszystkich radnych z naszej komisji. Bilet 5-minutowy będzie służył mieszkańcom, którzy chcą przejechać jeden, dwa przystanki i mniej zapłacić. Wprowadźmy te zmiany, które były omówione przez zespół powołany przez prezydenta i dajmy sobie rok na sprawdzenie, jak te zmiany zadziałają. Dzisiaj grzebanie w tym projekcie uchwały nie wydaje mi się zbyt dobre – mówił radny.

Propozycję zmian na ostatnią chwilę skrytykowali także inni radni PiS, m.in. Elżbieta Banasiewicz i Marek Pruszak. Radni KO, m.in. Wiesława Włodarczyk, próbowali jeszcze tej propozycji bronić, ale ostatecznie.... radny Tomasz Budziński zgłoszony w imieniu klubu pomysł wycofał.

- Zaufam Państwu, wycofuję wniosek w sprawie tej poprawki po dyskusji. Dajmy szansę projektowi, chociaż zapewniam, że jak zobaczymy sprawozdanie ZKM za rok, to pojawi się problem (z tymi 5-minutowymi biletami – przyp. red.) – stwierdził radny.

W głosowaniu już była jednomyślność. Za projektem uchwały w pierwotnym kształcie (szczegóły tutaj) zagłosowało 25 radnych.

Podobnie było w przypadku wprowadzenia ulg dla mieszkańców za postój w Strefie Płatnego Parkowania, którzy są uczestnikami programu „wElblagu”, jak i w głosowaniu na temat zgody na sprzedaż hotelowca przy ul. Łęczyckiej, o czym pisaliśmy tutaj.