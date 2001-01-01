Wrzesień z biegiem na 6 łap

Ogłaszamy rozpoczęcie zapisów na Wrześniowy Bieg na 6 Łap. Odbędzie się on 06.09.2025 roku o godzinie 11.00 w elbląskim schronisku OTOZ Animals na ul. Królewieckiej 233. Zapraszamy, jak zawsze, w pierwszą sobotę miesiąca (6 września) do sprawienia frajdy w postaci spaceru naszym schroniskowym czworonogom.

Informujemy, że w większości wyprowadzane na spacerze będą psy duże, może być również trochę psów

ciągnących, potrafiących „trochę dać w kość”. Zapisy przyjmowane są drogę mailową od 19.08.2025 roku na maila: 6lapelblag@gmail.com, bądź wiadomością prywatną na nasz facebookowy profil biegu, czyli: Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg.

Zakończenie zapisów w piątek poprzedzający bieg, tj. 05.09.2025 do godz. 15:00.

Trasa biegu: od schroniska OTOZ Animals do polany z wiatą Margitka i z powrotem ścieżkami Bażantarni (dystans spaceru ok. 5 km).

Poniżej zamieszczamy regulamin biegu:

1. W biegu mogą wziąć udział osoby dorosłe, które są zdrowe, o dobrej kondycji fizycznej (dzieci oraz

młodzież wyłącznie jako osoby towarzyszące).

2. Pieski na bieg wydawane są TYLKO osobom pełnoletnim, które dokonały wcześniejszego zgłoszenia.

3. Zgłoszenia przyjmowane są od 19.08.2025 roku przez nasz profil facebookowy oraz drogą mailową, do

piątku poprzedzającego dzień biegu, czyli 05.09.2025 roku do godz. 15:00.

4. Zgłoszenie do biegu można wysłać na 2 sposoby:

* wiadomością prywatną na nasz profil facebookowy (Bieg na 6 Łap Oddział Elbląg)

* mailowo: 6lapelblag@gmail.com

5. W zgłoszeniu należy podać: imię, nazwisko, rok urodzenia, telefon kontaktowy.

6. Brak wpisowego (ewentualnie dobrowolne wpłaty w wysokości 5 zł na konto schroniska: 41 1160 2202 0000 0001 2949 7297 bądź wrzucenie pieniążków do puszki w schronisku)

7. Wydawanie piesków z boksów: godz. 11:00 - 11:15. Nie wydaje się psów osobom niezgłoszonym przez profil facebookowy Bieg na 6 łap Oddział Elbląg bądź przez maila 6lapelblag@gmail.com. Osoby zgłoszone otrzymają potwierdzenie o zapisaniu się na bieg. Brak możliwości dopisania do listy uczestników w schronisku, w dniu biegu.

8. Na bieg nie zabieramy żadnych ostrych, szklanych przedmiotów!!! .

9. Karmienie psiaków tylko i wyłącznie suchą karmą! (prosimy nie zabierać karmy w puszkach, wędlin, parówek, kiełbasek

10. Regulamin może być w każdej chwili zmieniony, jako organizatorzy zastrzegamy sobie do tego pełne

prawo.