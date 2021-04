Wspaniała inicjatywa, ale jej nie poprzemy

Radni Komisji Finansowo - Budżetowej nie mogli się nachwalić inicjatywy mieszkańców Elbląga dotyczącej złożenia projektu uchwały dotyczącej budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23. Ale jak przyszło do głosowania żaden nie poparł obywatelskiego projektu. Dlaczego?

Na czwartkowej sesji Rady Miejskiej w Elblągu radni zajmą się obywatelskim projektem uchwały dotyczącym budowy boiska przy Szkole Podstawowej nr 23. Wszystko wskazuje na to, że uchwała zostanie odrzucona.

Na posiedzeniu Komisji Finansowo - Budżetowej radni negatywnie zaopiniowali projekt uchwały.

- Jeżeli chodzi o zajęcia z wychowania fizycznego, dzieci mają te zajęcia zabezpieczone w postaci sali gimnastycznej oraz boiska i hali przy szkole nr 12 - mówiła Małgorzata Sowicka, dyrektor Departamentu Edukacji w elbląskim ratuszu.

Na rok szkolny 2021/22 zaplanowano utworzenie jednego oddziału kasy pierwszej w SP 23. - Różne były przymiarki jeżeli chodzi o funkcje budynku. Dziś w jednym skrzydle jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna nr 1, w drugim powstają trzy oddziały przedszkolne, dwa kolejne są planowane i trwają prace przygotowawcze - kontynuowała Małgorzata Sowicka.

O przyszłość szkoły pytali radni.

- Ile dzieci z rejonu Szkoły Podstawowej nr 23 zostało faktycznie zapisanych do tej placówki? - Chodzi mi o ostatni nabór do klasy pierwszej - pytał radny Paweł Fedorczyk.

- Z analizy potrzebnych miejsc w Szkole Podstawowej nr 23 wynika, ze mogłyby powstać dwie klasy pierwsze, przy założeniu, że jedna z nich byłaby klasą integracyjną. W tym przypadku w oddziale integracyjnym mogło by być pięć osób z orzeczeniami spoza rejonu - odpowiedziała dyrektor departamentu. - Niemniej część rodziców decyduje się na wybór Szkoły Podstawowej nr 12 lub 21.

I to w zasadzie było jedyne pytanie zadane podczas dyskusji nad uchwałą. W dalszej części radni wylewali z siebie myśli na temat inicjatywy. W trakcie dyskusji poruszano też wątek projektu uchwały o przeprowadzeniu analizy infrastruktury szkolnej.

- Piękna inicjatywa i słuszna. Natomiast kiedy się spojrzy na potrzeby tej szkoły i długą kolejkę innych szkół, to wygląda na to, że jest to nierealistyczne, bo tam wchodzą w grę zastrzeżenia straży pożarnej czy nadzoru budowlanego - mówił radny Juliusz Dziewałtowski-Gintowt. - Tu nie ma dobrego wyjścia, jak tylko zrezygnować z tego zamiaru.

- Będziemy też opiniować uchwałę w sprawie stanu technicznego obiektów oświatowych. Ta informacja pozwoli nam na ocenienie priorytetów jeżeli chodzi o realizację zadań w placówkach oświatowych. Szkoda by było, żeby szkoła nr 23 była pozbawiona takiego obiektu sportowego. Ale jest taka szkoła jak np. SP 9, gdzie została zamknięta przez Sanepid kuchnia. Ta szkoła jest na osiedlu bardzo potrzebna. Gdyby były pieniądze to można by było wiele zrobić. Ale inicjatywa mieszkańców jest słuszna i najbardziej popieram - dodała radna Halina Sałata.

- Obawiam się, że na sesji będą takie przepychanki: kto jest bardziej społeczny, a kto mniej. Ja tylko powiem, że ta szkoła od ponad 10 lat jest w tym samym stanie, a szczególnie jej obiekty sportowe, a raczej ich brak. To my wszyscy jako klasa polityczna, samorządowa, jako radni jesteśmy odpowiedzialni za stan budynków i to nie tylko szkoły 23. Najpierw należy wyjść od analizy stanu infrastruktury - mówił radny Paweł Fedorczyk. - Uchwała mieszkańców jest przedwczesna, gdyż będziemy musieli poczekać na wyniki analizy infrastruktury. Tu nie chodzi o wybieg mający spowodować, że ta uchwala ma być odrzucona, ale o taką sytuację, żebyśmy byli wszyscy przekonani, że w tych wąskich środkach mamy pewne priorytety.

- W kontekście dzisiejszej dyskusji mam za małą wiedzę jak wyglądają obiekty sportowe w pozostałych szkołach i chciałabym poczekać na wynik tej analizy. I dopiero wtedy podejmować decyzję - dodała przewodnicząca komisji Krystyna Urbaniak.

- Dla mnie jest bardzo ważna ta sprawa społeczna, to że ludzie się potrafili zebrać, zmobilizować i przygotować dokument. Sam dokument obliguje nas do realizacji uchwały w tym roku, co jest niemożliwe. Z drugiej strony są te inne potrzeby oświaty w mieście. Inne; ważniejsze, równie ważne, ale które zahaczają również o bezpieczeństwo w szkołach - mówiła radna Małgorzata Adamowicz.

Troje radnych (Krystyna Urbaniak, Małgorzata Adamowicz, Juliusz Dziewałtowski - Gintowt) było za negatywnym zaopiniowaniem uchwały. Radni Marek Burkhardt, Halina Sałata i Paweł Fedorczyk wstrzymali się. Projekt uchwały został zaopiniowany negatywnie.