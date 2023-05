Wszystkie pieniądze posłów (cz. 1.: Zbigniew Babalski i Monika Falej)

Raz w roku parlamentarzyści składają oświadczenia majątkowe. Ten obowiązek nakłada na nich ustawa o wykonywaniu mandatów posła i senatora. Kilka dni temu na parlamentarnych stronach internetowych pojawiły się najnowsze oświadczenia. Przyjrzeliśmy się majątkom posłom. Ze względu na objętość materiału publikujemy sprawozdanie w częściach. Dziś: Zbigniew Babalski i Monika Falej.

Przypomnijmy, że co do zasady oświadczenia dotyczą sytuacji majątkowej posła w roku poprzednim niż składane oświadczenie. Przykładowo: oświadczenie składane w 2017 r. dotyczy sytuacji majątkowej parlamentarzysty w 2016 r. i analogicznie w latach następnych. Tu naszym czytelnikom należy się wyjaśnienie dotyczące roku 2019. Posłowie, którzy uzyskali reelekcję, składali w tym roku trzy oświadczenia majątkowe: do 30 kwietnia za rok 2018, kolejne na koniec kadencji obejmujące rok 2019 r. i następne na początek kadencji Sejmu.

Zbigniew Babalski (Ostróda, PiS)

Pierwsze oświadczenie w tej kadencji poseł złożył 11 listopada 2019 r. - na początek kadencji. Wówczas wspólnie z żoną (współwłasność małżeńska) posiadali oszczędności w wysokości 263 818,97 zł. W kolejnych latach suma ta wrastała aż do oświadczenia z 2022 r., kiedy oszczędności w złotówkach zaczęły maleć.

I tak: zgodnie z oświadczeniem z 26 marca 2020 r. małżeństwo Babalskich posiadało oszczędności w wysokości 313 190 zł (w tym fundusz ubezpieczeń na życie 46 910,83 zł), wg stanu 22 kwietnia 2021 r - 346 tys. zł., 5 kwietnia 2022 r. - 291 530,68 zł. W ostatnim oświadczeniu (12 kwietnia 2023 r.) poseł zadeklarował (współwłasność małżeńska) oszczędności w wysokości 202 889 zł. Oszczędności w walutach obcych poseł przez całą kadencję nie zadeklarował. Spójrzmy na papiery wartościowe: w 2019 r. poseł deklarował posiadanie ubezpieczenia na życie o wartości i jednostek funduszu inwestycyjnego (którego - poseł nie poinformował) w wysokości ok. 75 tys. zł. W kolejnym oświadczeniu wartość ubezpieczenia i jednostek funduszu inwestycyjnego (nadal nie wiadomo którego) spadła do ok. 35 tys. zł. Kolejny rok: jest tylko ubezpieczenie na życie o wartości ok. 36 tys. zł (w wyjaśnieniach z 8 lutego poseł wskazuje, że papiery wartościowe stanowią majątek odrębny). W oświadczeniu z 2022 roku pojawiają się papiery dłużne USD o wartości 53 307 zł, obligacje długoterminowe o wartości 90 431 zł oraz ubezpieczenie na życie AVIVA o wartości ok 35 tys. zł. Zgodnie z ostatnim oświadczeniem wartość papierów dłużnych USD wynosiła 25 255 zł., spadła wartość obligacji długoterminowych do 36 559, 69 zł; ubezpieczenie na życie - 44 129,81 zł.

Sumujemy oszczędności posła i... oświadczenie z 2019 r. wskazuje ich wartość na ok 338 818,97 zł, 2020 r. - ok. 354 190 zł, 2021 r. - 382 tys. zł., 2022 r. - 470 268,68 zł, 2023 r. - 308 833,52 zł.

Cofamy się do poprzedniej kadencji Sejmu, podczas której Zbigniew Babalski również zasiadał w ławach izby niższej parlamentu. I zerkamy do ówczesnych oświadczeń majątkowych. Pierwsze: z 15 marca 2017 r. wskazuje wartość oszczędności w wysokości 202 453 zł oraz ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny w wysokości: 90 457 zł. Razem: 292 910 zł. Następne nosi datę 24 kwietnia 2018 r.. Wartość oszczędności w złotych polskich: 166 337 zł, ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny: 102 597 zł, razem: 268 974 zł. I kolejne z 11 kwietnia 2019 r.: wartość oszczędności w złotówkach: 163 998 zł, ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny: około 116 608 zł, razem: 280 606 zł. W oświadczeniu na koniec kadencji złożonym 9 września 2019 r. poseł zadeklarował oszczędności w wysokości 187086 zł (wspólnie z małżonką), ubezpieczenie na życie i fundusz inwestycyjny: około 74 521 zł., razem: 261 607 zł.

Jakie były jego dochody? Od 1 grudnia 2012 roku do 26 czerwca 2018 roku poseł był zatrudniony na stanowisku sekretarza stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz pełnomocnika rządu ds. kształtowania ustroju rolnego. W oświadczeniu z 2017 r. poseł zadeklarował uposażenie z ministerstwa w wysokości 217 106, 24 zł (w tym 50 026, 56 zł nagrody jubileuszowej) oraz 29 676, 96 zł diety parlamentarnej (w tym: 2 316,96 zł opodatkowanej). Oświadczanie z 2018 r. przynosi nam następujące informacje o dochodach posła: uposażenie z ministerstwa rolnictwa: 202 094, 68 zł, dieta parlamentarna: 30 062, 40 zł (w tym: 2 702,40 zł opodatkowanej). W oświadczeniu złożonym 11 kwietnia 2019 r. poseł zadeklarował następujące dochody: 218 015,22 zł ( w tym: ekwiwalent za urlop: 16 691,04 zł; odprawa emerytalna: 51 689,84 zł) z ministerstwa rolnictwa, 28 313,01 zł tytułem uposażenia poselskiego oraz 30 062, 40 diety poselskiej.

Kilka miesięcy później w oświadczeniu złożonym na koniec kadencji - 9 września 2019 r. poseł poinformował o następujących źródłach dochodu: 72 783,49 zł - uposażenie poselskie, 20 041,60 zł - dieta poselska, 53 746,08 zł oraz 20 tys zł tytułem zadatku na poczet sprzedaży mieszkania. I kolejne oświadczenia na początek kadencji: 86 974,79 zł - uposażenie poselskie, 23 311,67 zł - dieta parlamentarna, 67 982,60 - emerytura i 250 tys. zł za sprzedaż mieszkania. Wszystko spięte klamrą z dopiskiem 2019 rok.

Od oświadczenia w 2020 roku poseł deklarował już tylko dochody z trzech źródeł: uposażenie poselskie (ośw. 2020 - 111 898,87 zł, ośw. 2021 - 117 250,56 zł, ośw. 2022 - 147 312,66 zł, ośw. 2023 - 189 399,60 zł ); dieta parlamentarna (ośw. 2020 - 30 062,40 zł, ośw. 2021 - 30 062,40 zł, ośw. 2022 - 37 578,05 zł (w tym 5041,65 zł opodatkowane), ośw. 2023 - 45 679,92 zł); emerytura (ośw. 2020 - 99 949, 90 zł, ośw. 2021 - 104 300,42 zł, ośw. 2022 - 108 609,30 zł, ośw. 2023 zł - 114 396,50 zł)

Podsumujmy więc dochody posła: w oświadczeniu z 2017 r. deklaruje on dochody w wysokości 296 809,76 zł; z 2018 r. - 232 157,08 zł; z 11 kwietnia 2019 r. - 276 390,63 zł; z 9 września 2019 r. - 166 571,17 zł; z 11 listopada 2019 r. - 428 269,06 zł; z 2020 r. - 241 919,27 zł; z 2021 r. - 251 613,38 zł, z 2022 r. - 293 500,01 zł, z 2023 r. - 349 476,02 zł.

Stosunkowo duże różnice finansowe częściowo tłumaczą zobowiązania finansowe wymienione w oświadczeniach majątkowych. I tak: w 2017 r. poseł poinformował o kredycie w Banku Polskim PKO w wysokości 99 157, 22 zł. Z oświadczenia złożonego rok później dowiemy się, że kredyt został spłacony. W oświadczeniu z 12 kwietnia 2019 r. poseł oświadczył, że przekazał darowiznę w kwocie 45 766,70 zł na rzecz Caritas diecezji warmińskiej.

W latach 2017 - 2023 w oświadczeniach majątkowych poseł deklarował posiadanie trzech samochodów osobowych: Toyoty Auris (rok produkcji 2007 r.), która pojawia się w oświadczeniu z 2017 r. W następnym roku w oświadczeniu poseł ma już Peugeota 2008 (rok produkcji 2018), którego wykazuje też w kolejnych dokumentach aż do 2021 r. W oświadczeniu z 2022 r. pojawia się nowy samochód: Peugeot 3008 (rok produkcji 2021), (współwłasność z małżonką), który figuruje również w kolejnych oświadczeniach.

W omawianym okresie w oświadczeniach majątkowych posła pojawiają się następujące nieruchomości: dom o powierzchni 198 m. kw. (współwłasność) o wartości ok. 400 tys. zł. W oświadczeniach składanych w latach 2017-2022 jego wartość nie zmienia się. Dopiero w oświadczeniu złożonym w tym roku poseł podwyższył wartość nieruchomości do 500 tys. zł. W tych samych latach poseł wykazuje też współwłasność działki o powierzchni 344 m. kw. i wartości ok. 30 tys. zł (w oświadczeniach składanych w latach 2017 - 2023). Do końca ósmej kadencji sejmu poseł był też współwłaścicielem mieszkania o powierzchni 49 m. kw. o wartości 200 tys. zł. i garażu o powierzchni 17 m. kw. o wartości 17 tys. zł. W oświadczeniu z 11 listopada 2019 r. złożonego na początek dziewiątej kadencji mieszkanie i garaż się już nie pojawiają. W piśmie skierowanym do Komisji Etyki Poselskiej z 26 stycznia 2021 r. Zbigniew Babalski wyjaśnia, że mieszkanie wraz z miejscem postojowym sprzedał. Z tego samego oświadczenia dowiemy się, że mieszkanie i garaż sprzedano za 250 tys. zł.

W żadnym oświadczeniu majątkowym poseł nie zadeklarował posiadania akcji, udziałów, zasiadania w organach spółek lub fundacji stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

Monika Falej (Olsztyn, Nowa Lewica)

Monika Falej jest parlamentarzystką pierwszą kadencję. W związku z tym złożyła „tylko“ pięć oświadczeń majątkowych: w latach 2019-2023.

W pierwszym oświadczeniu majątkowym złożonym na początku kadencji 6 listopada 2019 r. Monika Falej zadeklarowała oszczędności w wysokości 170 tys. zł. W kolejnym oświadczeniu z 27 maja 2020 r. poinformowała o oszczędnościach w wysokości 30 tys. zł. W następnym oświadczeniu z 26 kwietnia 2021 r. deklarowała oszczędności o wartości 64 585,47 zł (w tym 14 585,47 zł na koncie w mBanku). Kolejny rok przyniósł kolejne oszczędności - w oświadczeniu z 26 kwietnia 2022 r. posłanka wykazała oszczędności o wartości 109 297,41 zł (z czego 19 297,41 zł na koncie w mBanku). Kolejny rok, kolejny wzrost oszczędności: w oświadczeniu z 13 kwietnia 2023 r. posłanka deklaruje kwotę 178 732,73 zł (w tym 16 732,73 zł na koncie w mBanku).

Pora przyjrzeć się papierom wartościowym. W omawianym okresie Monika Falej deklarowała papiery wartościowe Supermarket Fundusz Inwestycyjny mBank. ich wartość w poszczególnych oświadczeniach przedstawia się następująco: 2019 r. - 113 250, 80 zł, 2020 r. - 112 322,62 zł, 2021 r. - 116 675, 91 zł, 2022 r. - 111 146,06 zł., 2023 r. - 119 399,44 zł. W oświadczeniach z 2019 r. i 2020 r. występuje też polisa na życie o wartości 30 tys. zł (2019 r.) i 30 zł (2020 r.). Oszczędności w walutach obcych Monika Falej nie deklarowała.

Sumujemy oszczędności posłanki z kolejnych oświadczeń: 2019 r. - 313 250,80 zł.; 2020 r. - 142 352,62 zł., 2021 r. - 181 261,38 zł., 2022 r. - 220 443,47 zł., 2023 r. - 298 132,17 zł.

Czas przyjrzeć się dochodom. W oświadczeniu z 2019 roku posłanka wskazała przychody z tytułu umowy o pracę w wysokości 73 248,30 zł., wskazała również stratę na działalności gospodarczej w wysokości 12 461,05 zł. Nie wskazała jednak nazwy, formy prawnej i prowadzonej działalności. Kolejne oświadczenie (2020 r.) przynosi dochód z trzech źródeł: umowa o pracę - 86 550 zł, dieta parlamentarna: 4 091,83 zł oraz uposażenie poselskie: 15 533,40 zł. Patrzymy jeszcze na następny rok (2021 r.): dieta parlamentarna: 30 062,40 zł oraz uposażenie poselskie: 104 527,22 zł. W oświadczeniu majątkowych z 2022 r. wymienione są ponownie dwa źródła dochodów: dieta parlamentarna: 37 578,05 zł (w tym 5 041,65 zł diety opodatkowanej). oraz uposażenie poselskie: 127 918,75 zł. I ostatnie oświadczenie z tego roku: dieta parlamentarna: 45 679,92 zł (w tym 9 679,92 zł diety opodatkowanej). oraz uposażenie poselskie: 165 508,96 zł oraz zwiększony przychód z tytułu zagranicznej podróży służbowej w wysokości 1 723,71 zł.

Sumujemy dochody posłanki z kolejnych oświadczeń: 2019 r. - 60 787,25 zł.; 2020 r. - 106 175,23 zł., 2021 r. - 134 589,62 zł., 2022 r. - 165 496,80 zł., 2023 r. - 212 912,59.

Zobowiązanie Monika Falej wykazała tylko w oświadczeniu z 2023 r. Posłanka ma do spłaty 22 500 zł z tytułu pożyczki mieszkaniowej z Kancelarii Sejmu.

W trakcie kadencji posłanka miała dwa samochody. W oświadczeniach z lat 2019 - 2021 wykazuje Hondę Civic (rok produkcji 2010). W oświadczeniu z 2020 r. posłanka informuje o Toyocie C-HR (rok produkcji 2019), który to samochód jest tez wykazywany w kolejnych oświadczeniach majątkowych.

W swoich wszystkich oświadczeniach posłanka informuje o własności mieszkania o powierzchni 45,23 m. kw. i wartości 160 tys. zł (zakupionego w 2014 r.). We wszystkich oświadczeniach jest podawana ta sama wartość mieszkania. Druga nieruchomością jest garaż o powierzchni około 11 m. kw. i wartości 29 tys. zł. We wszystkich oświadczeniach jest podawana taka sama wartość nieruchomości.

W żadnym oświadczeniu majątkowym posłanka nie zadeklarowała posiadania akcji, udziałów, zasiadania w organach spółek lub fundacji stowarzyszeń prowadzących działalność gospodarczą.

W następnych dniach przenalizujemy treść oświadczeń majątkowych kolejnych posłów z naszego okręgu.