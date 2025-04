Parlamentarne wydatki na biura

Kto kupił do swojego biura poselskiego dwie zmywarki, a kto lodówkę? Kto najwięcej wydał pieniędzy na pracowników biura poselskiego? Kto „wyjeździł” najwięcej pieniędzy? Zajrzeliśmy do sprawozdań z wydatkowania kwoty ryczałtu, przeznaczonego na prowadzenie biur poselskich elbląskich parlamentarzystów.

Posłowie dostają 23 310 zł ryczałtu miesięcznie na prowadzenie biura poselskiego. Obowiązkiem posła jest utworzenie minimum jednego biura poselskiego, utworzenie kolejnych nie powoduje zwiększenia kwoty ryczałtu.

„Z ryczałtu mogą być pokrywane m. in. wydatki na wynagrodzenia pracowników biur poselskich, tłumaczenia, ekspertyzy i opinie sporządzane bezpośrednio u wybranych ekspertów, usługi telekomunikacyjne związane z wykonywaniem mandatu poselskiego i przejazdy posła samochodami w związku z wykonywaniem mandatu. Ryczałt może być też przeznaczony na pokrycie wydatków bieżących takich jak czynsz, opłaty za energię elektryczną i cieplną, gaz i wodę oraz prace porządkowe, konserwację i naprawę sprzętu technicznego biura oraz koszty jego eksploatacji, drobne naprawy i remonty, podróże służbowe pracowników, zakup materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz koszty obsługi rachunkowo-księgowej i bankowej biura.“ - czytamy na stronie internetowej sejmu.

Przyjrzeliśmy się na co i ile wydali parlamentarzyści wybrani do Sejmu w okręgu elbląskim. To pierwsze sprawozdanie, jakie składali posłowie w tej kadencji. Obejmuje okres od utworzenia biura poselskiego do 31 grudnia 2024 r. Posłowie (z wyjątkiem Katarzyny Królak oraz Jacka Protasa), otrzymali 296 800 zł.

Elżbieta Gelert (KO) (suma wydatków: 271 094, 31 zł; adres biura: ul. Hetmańska 31/22 )

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 153 500,71 zł.

- koszty usług telekomunikacyjnych: 1 312,58 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 21 467,77 zł

- koszty przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 56 350 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 12 313,74 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.: 358,58 zł

- koszty podróży służbowych pracowników: 9 612,50 zł

- koszty świadczeń urlopowych dla pracowników: 4 275,80 zł

- koszty obsługi rachunkowo- księgowej oraz bankowej: 4 721 zł

- koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej: 516,60 zł

- inne: 6 665,03 zł w tym:

- znakowanie biura: 1 986,92 zł

- reprezentacja (kwiaty, wiązanki, art. spożywcze): 3 940,11 zł

- usługi transportowe: 738 zł

.

Robert Gontarz (PiS) (suma wydatków: 187 685,68 zł; adres biur:: ul. 1 Maja 2, Elbląg;, pl. Mickiewicza 23, Działdowo)

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi: 87 938,26 zł

- koszty badań lekarskich pracowników: 170 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych: 2 228,80 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 5 420,40 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 32 131 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 41 527,52 zł

- koszty konserwacji, naprawy i eksploatacji sprzętu techn.: 559,99 zł

- koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura: 121,01 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.:4 778,47 zł

- koszty świadczeń urlopowych dla pracowników: 2 417,14 zł

- koszty obsługi rachunkowo- księgowej oraz bankowej: 897,71 zł

- inne: 9 495,38 zł w tym:

- kwiaty: 7 760 zł

- art spożywcze: 385,38 zł

- drobne nagrody rzeczowe: 1 350 zł

.

Stanisław Gorczyca (KO) (suma wydatków: 235 727,35 zł; adres biura: ul. Sobieskiego 4, Ostróda)

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło: 93 151,60 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych: 5 024,25 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 1 943,90 zł

- koszty wynajmu sal na spotkania z wyborcami: 400 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 50 626,95 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 39 852 zł

- koszty konserwacji, naprawy i eksploatacji sprzętu techn.: 1 039,80 zł

- koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura: 508,78 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.: 13 286,81 zł

- zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 15 522,13 zł

w tym:

- flagi, godło (3 szt.): 753,99 zł

- czajnik, listwa zasilająca (4 szt.) : 628,97 zł

- notebook Dell Latitude: 2 979 zł

- toaletka Velvet 78: 1133 zł

- kuchnia mikrofalowa Samsung: 459,99 zł

- słuchawki bluetooth Apple airpods: 1 139 zł

- zestaw wypoczynkowy Vonge: 3 750 zł

- 3 krzesła pozycyjne Von: 145,53 zł

- żelazko: 198,76 zł

- lustro: 288 zł

- drukarka HP: 549,99 zł

- odkurzacz Robrock: 2 449 zł

- 2 rollupy: 700 zł

- mapa świata: 347 zł

- koszty podróży służbowych pracowników: 451,10 zł

- koszty obsługi rachunkowo- księgowej oraz bankowej: 6 135,25 zł

- inne: 7 785,78 zł w tym:

- kwiaty i wiązanki: 2 402 zł

- art spożywcze: 1 135,49 zł

- parking: 80 zł

- wypożyczenie auta: 4 168, 29 zł

.

Leonard Krasulski (PiS) (suma wydatków: 248 003,48 zł; adres biura: ul. 1 Maja 2, Elbląg)

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 195 858,26 zł.

- koszty usług telekomunikacyjnych: 3 003,03 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 561,22 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 19 929,50 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 18 147,39 zł

- koszty konserwacji, naprawy i eksploatacji sprzętu techn.: 1 829,99 zł

- koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura: 302,01 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.: 2 903,02 zł

- koszty świadczeń urlopowych dla pracowników: 2 417,14 zł

- koszty obsługi rachunkowo- księgowej oraz bankowej: 640,31 zł

- inne: 2 411,57 zł w tym:

- kwiaty: 1030 zł

- art. spożywcze: 724,57 zł

- drobne nagrody rzeczowe: 310 zł

- czyszczenie dywanów: 347 zł

.

Katarzyna Królak (KO) (posłanka od czerwca 2024 r., zastąpiła Jacka Protasa, w związku z tym otrzymała 133 200 zł ryczałtu; suma wydatków: 119 471, 75 zł; adres biura: ul. Czarnieckiego 15A/lok. VI Ostróda)

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 6 144,48 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych: 1 693,58 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 24 150 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 15 397,68 zł

- koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura: 12 780,50 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.: 530,36 zł

- zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 19 068,47 zł

w tym:

- zmywarka Amica: 1 239,50 zł

- zmywarka Whirlpool: 1 363,99 zł

- ekspres Delonghi Eletta Explore: 3 799,99 zł

- saturator Sodastream Terra Czarny: 269,99 zł

- stolik kawowy Lejre: 100 zł

- mop obrotowy Vileda Turbo: 169 zł

- odkurzacz WD30: 299 zł

- myjka do okien WV1 Plus: 269 zł

- zestaw mebli kuchennych: 3 960 zł

- Apple Magic Keyboard Folio do Ipada (10 generacji): 1 299 zł

- smartfon Apple Iphone 16 Pro Max 5G: 6 299 zł

- koszty podróży służbowych pracowników biura: 236,90 zł

- koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej: 259,41 zł

- inne: 39 210,37 zł w tym:

- kwiaty i wiązanki: 2 036,80 zł

- drobne nagrody rzeczowe oraz rekwizyty na święta państwowe: 901,80 zł

- catering na spotkania z wyborcami: 17 760,64 zł

- art. spożywcze: 404,27 zł

- materiały promocyjne: 2 400 zł

- najem samochodu: 14 760 zł

- środki czystości: 549,57 zł

- ochrona: 397,29 zł

.

Jacek Protas (KO) (poseł do czerwca 2024 r., utracił mandat w związku z wyborem do Parlamentu Europejskiego w związku z tym otrzymał 163 600 zł ryczałtu; suma wydatków: 150 237,79 zł)

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi: 91 538,36 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych: 2 670,66 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 401,23 zł

- koszty wynajmu sali na spotkanie z wyborcami: 400 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 20 757,50 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 16 334,32 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.:1 701,14 zł

- zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 3 443,26 zł

w tym:

- telefon Iphone 15 Pro: 3443,26 zł

- koszty podróży służbowych pracowników: 3 133,75 zł

- koszty obsługi rachunkowo- księgowej oraz bankowej: 1 882 zł

- abonament RTV: 124,51 zł

- inne: 7 851,06 zł w tym:

- kwiaty: 3 380 zł

- art spożywcze: 1004,90 zł

- drobne nagrody rzeczowe: 3 466,16 zł

.

Andrzej Śliwka (PiS) (suma wydatków: 114 225,05 zł; adres biura: ul. 1 Maja 2, Elbląg)

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 28 944,04 zł

- koszty badań lekarskich pracowników: 581 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 20 314,75 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 17 941,81 zł

- koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura: 225,94 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.: 2 896,37 zł

- zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 7 098,98 zł

w tym:

- głośnik power audio JBL Partybox Bluetooth: 2491,97 zł

- laptop Lenovo Thinkpad z akcesoriami i oprogramowaniem: 5293,98 zł

- inne: 36 222,16 zł w tym:

- kwiaty: 1500 zł

- długoterminowy najem samochodu: 34 722,16 zł

.

Teresa Wilk (PiS) (suma wydatków: 270 536,32 zł; adres biura: ul. Hetmańska 5 lok. 10, Elbląg)

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 155 140,72 zł

- koszty badań lekarskich pracowników: 541 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych: 248,53 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 615 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 30 783,66 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 49 271,62 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.:4 305,79 zł

- zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 4 600,64 zł

w tym:

- 4 krzesełka: 916 zł

- lodówka: 1489,88 zł

- czajnik: 223,99 zł

-2 szt. wienek (?; pismo nieczytelne): 440 zł

- pieczątka imienna: 125 zł

- (?) częściowo rozliczone ze śr. remontowych: 1 405,77 zł

- koszty podróży służbowych pracowników biura:15 307,30 zł

- inne: 9 722,06 zł w tym:

- kwiaty: 4 623,70 zł

- art. spożywcze: 1 792, 46 zł

- upominki: 305 zł

- catering na spotkania z wyborcami: 3 000 zł

.

Zbigniew Ziejewski (PSL-TD) (suma wydatków: 283 362,06 zł; adres biur: ul. Grunwaldzka 3 lok. 115 Nowe Miasto Lubawskie; ul. Wolności 4, Działdowo; ul. Nowowiejska 3, Elbląg )

- wynagrodzenie pracownika biura poselskiego wraz z pochodnymi zatrudnionych na podstawie umowy o pracę: 131 885,05 zł

- koszty badań lekarskich pracowników: 150 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło: 10 481,74 zł

- koszty usług telekomunikacyjnych wykonywanych z Domu Poselskiego, oraz kwaterach prywatnych w warszawie: 0,05 zł

- koszty korespondencji i ogłoszeń: 13 162 zł

- koszty: przejazdów samochodem własnym lub cudzym: 56 350 zł

- koszty najmu lokalu na biuro poselskie: 38 634,53 zł

- koszty drobnych napraw i remontów lokalu biura: 2 000 zł

- koszty materiałów biurowych, prasy, wydawnictw, środków bhp itp.:7 357,70 zł

- zakup środków trwałych o charakterze wyposażenia: 900 zł (poseł nie wpisał co zostało kupione)

- koszty podróży służbowych pracowników biura:13 939 zł

- koszty obsługi rachunkowo- księgowej oraz bankowej: 1 513,99 zł

- koszty utworzenia oraz obsługi strony internetowej: 4 500 zł

- inne:2 488 zł zł w tym:

- kwiaty: 2 290 zł

- catering na spotkania z wyborcami: 198 zł

.

Jerzy Wcisła (senator KO)

Senatorowie do tej pory złożyli dwa sprawozdania z ryczałtu na prowadzenie biur senatorskich. W przypadku senatorów obejmowały one okres od 13 listopada do 31 grudnia 2023 r. i za rok 2024. Dane przedstawiamy w poniższej tabeli.