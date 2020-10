Wyróżnieni za kręcenie kilometrów

Elbląg po raz pierwszy wziął udział w rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski". Zabawa trwała przez cały wrzesień, a rowerzyści wykręcili dla naszego miasta 60739 kilometrów. To dało Elblągowi 23 miejsce w gronie 44 miast. Prezydent Elbląga Witold Wróblewski we wtorek wyróżnił rowerzystów, którzy wykręcili najwięcej kilometrów dla naszego miasta.

Głównymi celami rywalizacji o tytuł „Rowerowej Stolicy Polski" są: propagowanie aktywnego wypoczynku, promocja turystyki rowerowej oraz promocja jazdy rowerem jako alternatywnego środka transportu. Do tegorocznej edycji zabawy, organizowanej przez miasto Bydgoszcz, zgłosiły się 44 miasta, w tym po raz pierwszy Elbląg.

Rywalizacja trwała przez cały wrzesień. Wszyscy, którzy jeżdżą na rowerze i są posiadaczem telefonu komórkowego, mogą wziąć udział w zabawie. Rowerzyści pobierali specjalnie stworzoną na potrzeby rywalizacji darmową aplikację, która rejestrowała trasy i ich długości. Uczestnik sam decydował, dla którego z miast „kręci kilometry".

Rowerzyści kręcili kilometry dla Elbląga codziennie, także podczas indywidualnych wycieczek, przez cały wrzesień. Były również okazje do udziału w grupowym pokonywaniu kolejnych kilometrów podczas akcji zorganizowanych między innymi przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu (dziękujemy!): wycieczek rowerowych wzdłuż Nogatu i do wsi Marynowy oraz podczas przejazdu rowerowego przez miasto z okazji Dnia bez samochodu i Narodowego Dnia Sportu.

Rowerzyści przejechali dla Elbląga 60739 km, co dało 23 miejsce. We wtorek Prezydent Elbląga Witold Wróblewski spotkał się z osobami, które wykręciły najwięcej kilometrów dla naszego miasta. W spotkaniu, które odbyło się w reżimie sanitarnym, wziął udział również radny Marek Kamm, który promował rywalizację podczas Miejskich Wycieczek Rowerowych, organizowanych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Podczas spotkania pan prezydent gratulował uczestnikom rywalizacji osiągniętych wyników i dziękował za udział w akcji. Mówił również o dofinansowaniu unijnym zdobytym na budowę w Elbląg nowych ścieżek rowerowych na ul. Kościuszki i Agrykola oraz modernizacji Parku Dolinka. Uczestnikom spotkania wręczył m.in. koszulki kolarskie.

Wśród pań najwięcej kilometrów dla Elbląga przejechały na rowerach: Agnieszka Siemież – 816 km; Aneta Szatewicz – 731 km i Katarzyna Szatewicz – 727 km. Wśród mężczyzn najlepsze wyniki osiągnęli: Robert Bierzyński – 2638 km, Zenon Wosiek – 2530 km i Mateusz Bober – 2362 km.

Zwycięzcami są wszyscy. Dziękujemy za każdy przejechany kilometr. Kampania „Rowerowa stolica Polski" motywuje mieszkańców do zdrowej sportowej rywalizacji i wspólnej zabawy propagującej aktywny tryb życia.

Warto wspomnieć o ekologicznym znaczeniu tej rywalizacji. Jak poinformował organizator główny, miasto Bydgoszcz, uczestnicy rywalizacji o tytuł Rowerowej Stolicy Polski w całej Polsce zmniejszyli tzw. ślad smogowy, czyli emisję dwutlenku węgla do środowiska, o 134 tony.

Tytuł Rowerowej Stolicy Polski zdobyła Nowa Sól.