XVI Ptasi Piknik w Krynicy Morskiej

3 i 4 października zapraszamy do Krynicy Morskiej na XVI Ptasi Piknik – dwudniowe spotkanie z ptakami, przyrodą i jesienną migracją.

Ptasi Piknik to wydarzenie dla wszystkich miłośników ptaków, przyrody, lasu oraz aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu. Tegoroczna edycja odbędzie się w weekend 3–4 października, w godzinach 9.00–16.00, przy dawnej leśniczówce Krynica Morska, położonej w połowie drogi pomiędzy Krynicą Morską, a Piaskami.

Początek października to czas jednej z najbardziej niezwykłych przyrodniczych wędrówek – wielkiej jesiennej migracji ptaków. W tych dniach podobne wydarzenia organizowane są w wielu krajach Europy i Azji Środkowej, zwracając uwagę na skalę i niezwykłość ptasich wędrówek.

Podczas Ptasiego Pikniku, pod okiem ornitologów i leśników, będziemy wspólnie obserwować i liczyć ptaki migrujące nad Mierzeją Wiślaną. To okazja zarówno dla doświadczonych obserwatorów, jak i osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z ptakami.

W programie XVI Ptasiego Pikniku znajdą się m.in.:

warsztaty i nauka rozpoznawania gatunków ptaków,

odłowy i obrączkowanie ptaków,

opowieści o przyrodzie, lesie i gospodarce leśnej,

spotkania i warsztaty z artystami zafascynowanymi przyrodą i ptakami,

spotkanie z Konikami Polskimi wykorzystywanymi w czynnej ochronie przyrody,

wykłady i spotkania z Romualdem Mikuskiem , Jackiem Karczeskim i Mateuszem Iskrzyńskim ,

, rysunkowa nauka rozpoznawania ptaków z Michałem Skakujem ,

, strefa przyrodniczego rękodzieła, w której będzie można podziwiać prace różnych artystów inspirowane ptakami i naturą,

konkursy z nagrodami,

wspólne ognisko,

budowanie karmników,

koncert poezji śpiewanej w wykonaniu Jana Wilkanowskiego.

Nie zabraknie również tego, co na Mierzei Wiślanej najważniejsze – bliskości dzikiej przyrody, jesiennego lasu i możliwości obserwowania ptaków w czasie ich wędrówki.

Piknik jest wydarzeniem bezpłatnym i otwartym dla każdego.

Szczegółowe informacje oraz aktualny program wydarzenia publikowane są na stronach organizatorów i na profilu wydarzenia na Facebooku: https://www.facebook.com/profile.php?id=61594029884908