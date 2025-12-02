„Pokonywanie barier i zmiana podejścia w odpowiedzi na HIV i AIDS” to tegoroczne hasło Światowego Dnia AIDS. To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących zdrowia publicznego, organizowane od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). UNAIDS podkreśla, że aby do 2030 roku zakończyć epidemię AIDS, potrzebne są: silne przywództwo polityczne, współpraca między państwami oraz podejście oparte na poszanowaniu praw człowieka.

W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu Anna Kozłowska zorganizowała XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas I-II szkół średnich.

W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 11 szkół średnich z Elbląga i powiatu elbląskiego. Gospodarzem oraz patronem konkursu była Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.

Testy sprawdzała komisja konkursowa w składzie:

- przewodnicząca komisji konkursowej Danuta Stanicka, edukator zdrowia z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu

- członkinie komisji – Paulina Lutomska – specjalista ds. opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocji zdrowia Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Elbląg, pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu Jolanta Jasińska-Sobańska oraz Izabela Ostasz.

Po przeanalizowaniu wyników testów wyłoniła następujących laureatów:

W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych

I miejsce – Aleksander Gadziński ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu

II miejsce – Nikola Głuszyk ze Szkoły Podstawowej w Rogajnach

III miejsce – Julia Grudzińska ze Szkoły Podstawowej w Młynarach

Wyróżnienie – Iga Nowokrzewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie

W kategorii klas I-II szkół średnich

I miejsce – Rafał Stańczewski z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu

II miejsce – Julia Żukowska z Zespołu Szkół w Pasłęku

III miejsce – Zofia Eliza Martowicz z Międzynarodowego Liceum Regent College w Elblągu

Gratulujemy wszystkim uczestnikom finałowego etapu konkursu ogromnej wiedzy oraz zaangażowania w tematykę HIV/AIDS i życzymy dalszych sukcesów!