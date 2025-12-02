XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS
„Pokonywanie barier i zmiana podejścia w odpowiedzi na HIV i AIDS” to tegoroczne hasło Światowego Dnia AIDS. To jedno z najważniejszych wydarzeń dotyczących zdrowia publicznego, organizowane od 1988 roku z inicjatywy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). UNAIDS podkreśla, że aby do 2030 roku zakończyć epidemię AIDS, potrzebne są: silne przywództwo polityczne, współpraca między państwami oraz podejście oparte na poszanowaniu praw człowieka.
W ramach obchodów Światowego Dnia AIDS 1 grudnia 2025 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Elblągu Anna Kozłowska zorganizowała XXIV Powiatowy Konkurs Wiedzy o HIV/AIDS dla uczniów klas VII-VIII szkół podstawowych oraz klas I-II szkół średnich.
W konkursie wzięło udział 28 uczniów z 17 szkół podstawowych oraz 11 szkół średnich z Elbląga i powiatu elbląskiego. Gospodarzem oraz patronem konkursu była Akademia Medycznych i Społecznych Nauk Stosowanych w Elblągu.
Testy sprawdzała komisja konkursowa w składzie:
- przewodnicząca komisji konkursowej Danuta Stanicka, edukator zdrowia z Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu
- członkinie komisji – Paulina Lutomska – specjalista ds. opieki zdrowotnej oraz profilaktyki i promocji zdrowia Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta Elbląg, pracownice sekcji Promocji Zdrowia i Oświaty Zdrowotnej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Elblągu Jolanta Jasińska-Sobańska oraz Izabela Ostasz.
Po przeanalizowaniu wyników testów wyłoniła następujących laureatów:
W kategorii klas VII-VIII szkół podstawowych
I miejsce – Aleksander Gadziński ze Szkoły Podstawowej w Żurawcu
II miejsce – Nikola Głuszyk ze Szkoły Podstawowej w Rogajnach
III miejsce – Julia Grudzińska ze Szkoły Podstawowej w Młynarach
Wyróżnienie – Iga Nowokrzewska z Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowakowie
W kategorii klas I-II szkół średnich
I miejsce – Rafał Stańczewski z I Liceum Ogólnokształcącego w Elblągu
II miejsce – Julia Żukowska z Zespołu Szkół w Pasłęku
III miejsce – Zofia Eliza Martowicz z Międzynarodowego Liceum Regent College w Elblągu
Gratulujemy wszystkim uczestnikom finałowego etapu konkursu ogromnej wiedzy oraz zaangażowania w tematykę HIV/AIDS i życzymy dalszych sukcesów!