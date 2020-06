Z jednej strony ogródki, z drugiej wysypisko

- Bardzo proszę o interwencję w sprawie zalegających śmieci na ul. Okrężnej. Te nielegalne wysypisko szpeci krajobraz już parę miesięcy. Sytuacja powtarza się co roku. Dla spacerowiczów nie jest to przyjemny widok – pisze Czytelnik portEl.pl

Według naszego Czytelnika, wysypisko należy do Rodzinnych Ogrodów Działkowych Skowronek. Tak do tej sprawy odnosi się Zygmunt Wójcik, dyrektor Biura Okręgu PZD w Elblągu.

- Informujemy, że sprawę przekazaliśmy według zażalenia do Zarządu ROD Skowronek oraz pobliskich Rodzinnych Ogrodów Działkowych, które mogą być jej adresatem, oczywiście z zaleceniem wyjaśnienia i zajęcia się tym problemem. Jednocześnie informujemy, że według naszej wiedzy wysypisko to jest zlokalizowane poza obszarem działek ewidencyjnych zajmowanych przez nasze pobliskie ogrody. Z ubiegłorocznego wyjaśnienia dwóch Zarządów ROD wynika, że na to wysypisko wyrzucają odpady również osoby postronne spoza ogrodów - napisał do nas Zygmunt Wójcik.

Dyrektor Biura Okręgu PZD zaznacza, że nie ustalono sprawców wyrzucania odpadów ani z ROD, ani spoza nich. Sprawa wysypiska jest jednak znana organom zarządzającym działkami od dłuższego czasu.

- W tej sprawie otrzymaliśmy również skargę działkowca z ww. ogrodu, z której nie wynika, kto wyrzuca odpady na to wysypisko. W ubiegłym roku na zalecenie okręgu, mimo że nie znaleziono sprawców tego procederu, ROD Skowronek wraz z innym pobliskim ogrodem podjął się sprawy i oczyścił teren wspólnie ze służbami miasta. Zwróciliśmy się też do osoby, która nas o tym powiadomiła, a poprzez nią do innych działkowców posiadających wiedzę na temat ewentualnych sprawców tego niecnego procederu, o pomoc zarządowi ROD w tej materii, gdyż jest to we wspólnym ich interesie. Nadmieniamy, że zgodnie z Regulaminem ROD, obowiązkiem każdego działkowca jest dbać o porządek na terenie swojej działki, terenie ogólnym, nie można też zaśmiecać terenów poza ogrodzeniem. Wszyscy działkowcy powinni też współdziałać w tej materii z zarządem ROD. Zarządy ROD nie posiadają służb porządkowych i polegają na domniemanej zasadzie przestrzeganiu zasad regulaminowych przez wszystkich działkowców ogrodu - podkreśla dyrektor.

W sprawie wysypiska przy ul. Okrężnej skontaktowaliśmy się ze Strażą Miejską. Arkadiusz Mateusiak, dyżurny SM potwierdza, że ten problem jest znany służbom.

- Teren, o którym mowa w zgłoszeniu, na bieżąco kontrolowany jest przez nasze patrole, a sprawa przekazywana jest zgodnie z właściwością do administratora zanieczyszczonego terenu, tj. Departamentu Zarząd Dróg UM w Elblągu, który sukcesywnie w miarę możliwości porządkuje zanieczyszczone miejsce.

Zygmunt Wójcik ma nadzieję, że nielegalne składowanie śmieci przy Okrężnej uda się powstrzymać dzięki pomocy wszystkich użytkowników działek.

- Rozumiemy odczucia i obawy osób, które doświadczają bliskości tego wysypiska – podkreśla dyrektor Biura Okręgu PZD. - Liczymy jednak w tej materii na współpracę wszystkich działkowców dla dobra wspólnego oraz ochrony środowiska. W związku z powyższym stale zalecamy wszystkim ogrodom przestrzeganie i utrzymywanie porządku, o co apelujemy na bieżąco w pismach do Zarządów oraz przy pomocy komunikatorów elektronicznych, a także za pomocą naszej strony internetowej www.elblag.pzd.pl.

Śmieci zalegające przy ul. Okrężnej wyraźnie kontrastują z otoczeniem, jakim są zielone tereny Rodzinnych Ogródków Działkowych. Pozostaje mieć nadzieję, że nielegalny proceder, jakim jest składowanie odpadów w tym miejscu uda się wreszcie ukrócić.