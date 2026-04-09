UWAGA!

----

Z plastikami do biura Koalicji

 Elbląg, Działacze Konfederacji próbują wręczyć worki z plastikowymi butelkami dyrektorce biura KO
Wprowadzony system kaucyjny, obejmujący plastikowe butelki, budzi kontrowersje. Dziś (9 kwietnia) happening przeciwko niemu przeprowadzili działacze Konfederacji Wolność i Niepodległość.

Od kilku lat wprowadzane są kolejne zasady segregowania odpadów. Wprowadzony system kaucyjny od opakowań plastikowych budzi wątpliwości związane z jego praktycznym funkcjonowaniem. Zwrócili na to uwagę działacze Konfederacji Wolność i Niepodległość, którzy przed elbląskim biurem Koalicji Obywatelskiej przeprowadzili happening.

- System kaucyjny stał się absurdem codziennego życia Polaków, płacimy za to wszyscy. Wprowadzenie tego systemu spowodowało wzrost cen produktów żywnościowych o 50 groszy naliczane z systemu kaucyjnego – mówił Paweł Jankowski z Konfederacji. - Zmienił nasze gospodarstwa domowe w małe sortownie śmieci.

- Elblążanie idą do sklepu z workami pełnymi butelek i wracają z tymi samymi workami, bo system zawodzi, automaty nie działają, w kasach też jest problem, żeby butelki oddać – dodał Dawid Chorąży, prezes okręgu elbląskiego Nowej Nadziei.

Po przemówieniach działacze Konfederacji udali się do biura Koalicji Obywatelskiej, aby tam zostawić wcześniej przygotowane worki z plastikowymi butelkami. Ile było tych butelek, togo nie udało się nam dowiedzieć. Każda butelka warta jest 50 groszy. Karolina Śluz, dyrektor biura KO, odmówiła przyjęcia butelek.

SM

A moim zdaniem...

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem... (od najstarszych opinii)
  • Ooo karolinka, ciekawe dlaczego jest radną :) pewnie całkiem przypadkiem została polecona przez jednego dla drugiego a potem wiecie rozumiecie, chciałbym miec swojego człowieka w radzie elblaskiej skoro mnie wywalono to moze chociaz bede miał furtkę :) no i no i ii i poszło :) ile głosów zebrała 900? 600? 1000? kropla... nie wiadomo dla kogo kasa się musi zgadzać, dobre i to niech orze póki może; ) świat się kurczy i planeta płonie gosia gosia gosia mówi wam to cos?; D pozdro elo 600
  • Biedni chłopcy z konfederosji. Oddawanie butelek przerasta ich możliwości niestety.
  • System kaucyjny w Polsce został zatwierdzony przez Sejm RP 13 lipca 2023 roku, a ustawę podpisał prezydent Andrzej Duda we wrześniu 2023 roku. Konfederacja jak zwykle manipulacja i udają się nie tam gdzie trzeba...
  • karolinka nie wie co zrobić bo "pracodawca" patrzy :) nooo podaj rękę :) na łasce ludzkich głosów jeżdzi się jak na jeżu :) ale "sama" wybrała; )
  • Za system kaucyjny podziękujcie pisowi bo oni to przyjęli w 2023 roku!
  • Robienie szopki, jakbym tam był to pogoniłbym tą konfederację.
  • bo system nie działa działa, w carefurze non stoo załadowany, w innych miesjach maszyny są zapchane i nie działają, ludzie wrzucaja butelki bez kaucji bo myslę że to kaucja i blokują automat, pracownicy musza to potem sprzatać, w sklepach brakuje miejsca na skąłdowanie worów haha ale system musi działać bo UE kazała? Widać że to nie działa i kazdy wiedział, że bedzie zator i robi się zator ale nie, politycy wiedzą lepię, zrobili wiecej pracy innym za te same pieniadze ale oni tego nie muszą robic to zrobią inni. Przestałem kupować butelki z kaucja, innym polecam to samo!
Reklama
 