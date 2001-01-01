Za nimi wyjątkowe dziesięć lat

Dziesięć lat temu przy ulicy Chopina w Elblągu otwarto Punkt Przedszkolny - to wyjątkowe miejsce, gdzie opiekę znajdują dzieci z niepełnosprawnościami. W piątek (19 września) placówka obchodziła uroczyście swój jubileusz. Zdjęcia.

Obecnie do Punktu Przedszkolnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym przy ul. Chopina w Elblągu uczęszcza 18 dzieci. Wszystkie wymagają szczególnej troskliwości i uwagi, a praca z nimi jest też wyjątkowo wymagająca.

- Mamy dziećmi o niepełnosprawności intelektualnej w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Uczęszczają do nas dzieci z zespołem Downa, zespołem Aspergera, a ich zachowania nigdy nie są przewidywalne, więc panie przychodząc codziennie do pracy nie mają rutyny. Nie wiedzą, co je w danym dniu czeka, jak dane dziecko będzie w tym dniu funkcjonowało. Tutaj nie ma gotowego rozwiązania, gotowego scenariusza - mówi Kamila Kisiel, kierownik Punktu Przedszkolnego.

Jubileusz 10-lecia Punktu Przedszkolnego na ul. Chopina, fot. Anna Dawid

Kamila Kisiel podkreśla, że to jest to miejsce idealnie dostosowane do potrzeb dzieci.

– Dzieci uczestniczą w wielu terapiach. Prowadzone są rewalidacje. Mamy terapię wzroku, terapię behawioralną, kynoterapię, sensomotorykę. Każde dziecko ma opracowany indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny. Z każdym dzieckiem codziennie prowadzone są zajęcia dostosowane do jego indywidualnych możliwości i potrzeb – wyjaśnia Kamila Kisiel.

Jubileusz to również okazja do wspomnień.

- Na moim biurku w telefonie wyświetlił się numer sekretariatu prezydenta miasta. W wyniku bardzo miłej, przyjaznej, ciepłej rozmowy z ówczesnym prezydentem, uzyskałem informacje, iż sytuacja demograficzna w mieście, ale również warunki lokalowe, jeśli chodzi o przedszkola nie zabezpieczają do końca potrzeb dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W bardzo krótkim czasie powołałem odpowiedni zespół, który wspierany organem sprawującym nadzór pedagogiczny, pozwolił na podjęcie takich działań. Jednak zostałem „powalony” zupełnie, kiedy na kilkanaście dni przed rozpoczęciem działalności Punktu Przedszkolnego wszedłem do sali, a tam leżała półtorametrowa sterta gruzu. Udało nam się opanować i taką sytuację i wówczas, 10 lat temu uruchomiliśmy pierwszą grupę wychowawczą dla ośmiorga dzieci. Jest to jedyne przedszkole w mieście, nie boję się tego powiedzieć, które posiada idealną frekwencję, jeśli chodzi o uczestnictwo w zajęciach dzieci i na pewno jedno z niewielu przedszkoli, które oferuje tak szeroką ofertę edukacyjną, głównie terapeutyczną i rewalidacyjną – mówił Leszek Iwańczuk, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 1 w Elblągu.

Jubileusz nie mógł się odbyć oczywiście bez tortu i innych słodkości, występów i tańców.