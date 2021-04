Zamiast wyrzucać - podaruj potrzebującym

Polski Czerwony Krzyż przypomina o możliwości włączenia się w prowadzone przez organizację akcje pomocowe. Jedną z nich jest możliwość przekazania niepotrzebnych nam już, ale zdatnych do użycia domowych sprzętów – zamiast wyrzucania ich na śmietnik.

- Jeżdżąc po mieście widzę, że ludzie wyrzucają na śmietnik sprzęt w bardzo dobrym stanie, jak wersalki, lodówki, pralki... Nasi podopieczni często nie mają pieniędzy na kupno nowych, a brakuje im właśnie takich rzeczy – tłumaczy Kazimierz Stańczyk, prezes Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża w Elblągu. - Gdyby osoby chcące się pozbyć takich rzeczy zadzwoniły bezpośrednio do mnie, to odebralibyśmy je prosto z ich domów i zawieźli sprzęty potrzebującym – podkreśla. Zgłosić chęć oddania takiego większego sprzętu wymagającego transportu można pod numerem 503 086 501.

PCK prowadzi również zbiórkę mniejszych rzeczy, które mogą stanowić nieocenioną pomoc dla potrzebujących.

- Cały czas prowadzimy zbiórkę odzieży, które można przywieźć do naszego magazynu, ubrania można oddać także do pojemników PCK rozstawionych w mieście – zachęca Kazimierz Stańczyk. - Cały czas mamy potrzebujących, nie tylko "od święta", brakuje im różnych rzeczy, jak pościel, koszule nocne, środki czystości, środki higieniczne, żywność... Pod naszą opieką jest 300 starszych osób, również z niepełnosprawnościami, z terenu naszego miasta. Potrzeby są ogromne – przyznaje prezes elbląskiego PCK. Dodaje jednak, by oddając rzeczy dla potrzebujących nie próbować pozbyć się śmieci. Niestety, takie sytuacje również się zdarzają...

Siedziba organizacji w Elblągu, gdzie można oddać wymienione wyżej rzeczy, znajduje się na Placu Słowiańskim 13-14.

Do celów statutowych Polskiego Czerwonego Krzyża należy też promowanie honorowego krwiodawstwa. Do włączenia się w taką formę pomocy również zachęca Kazimierz Stańczyk.

- Zawsze możemy liczyć na naszych krwiodawców, nawet w tym trudnym okresie, oni przychodzą oddać krew również teraz – podkreśla. - Zapraszam jednak nowe osoby, które jeszcze nigdy nie oddawały krwi, szczególnie ozdrowieńców, którzy oddając osocze mogą uratować czyjeś życie. Jestem pewny, że gdy spróbują, to "wejdzie im to w krew" i będą robili to systematycznie - przekonuje.

"Polski Czerwony Krzyż to organizacja zrzeszona w największym ogólnoświatowym ruchu humanitarnym, jednym z najstarszych historii ludzkości. Jego częściami składowymi są działające na szczeblu międzynarodowym: Międzynarodowy Komitet Czerwonego Krzyża (MKCK), Międzynarodowa Federacja Stowarzyszeń Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca (Federacja) oraz stowarzyszenia krajowe Czerwonego Krzyża lub Czerwonego Półksiężyca" – czytamy na stronie PCK. - "Misją Polskiego Czerwonego Krzyża jest zapobieganie ludzkim cierpieniom i łagodzenie ich skutków oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiejkolwiek dyskryminacji na tle narodowości, rasy, płci, przekonań religijnych lub politycznych".

