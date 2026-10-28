Zapalmy znicze na grobach bohaterów z Virtuti Militari

Zachęcamy do zapalenia zniczy na grobach bohaterów z Virtuti Militari. Mieszkali w Elblągu. Pracowali na rzecz naszego miasta. Oto oni:

Płk Bronisław Schlichtinger, weteran wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

Płk Stanisław Rosnowski, weteran wojny polsko-bolszewickiej i Września 1939 roku

Gen. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, najwyższy rangą „elbląski" dowódca AK i żołnierz Września 1939 roku

Por. Jan Latała, żołnierz Września 1939 roku i Armii Krajowej

St. wachmistrz Leon Cieślicki, weteran wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku

Plutonowy Stanisław Wilczewski, obrońca Grodna w 1939 roku i żołnierz Armii Krajowej

Plutonowy Andrzej Żelazny, powstaniec warszawski

Płk ks. Aleksander Iwanicki, kapelan okręgu lubelskiego Armii Krajowej. Uczestnik podziemia antykomunistycznego.

Mjr Stanisław Dudziński,Armia Krajowa, szef poczty konspiracyjnej II rzutu Okręgu Białystok.

Strzelec Bronisław Korko, westerplatczyk. Bronił wartowni nr 6, kabiny bojowej w koszarach.

Zapalmy także znicz na grobie Genowefy Schilchtinger „Ewy", łączniczki gen. „Wilka", jedynej elblążanki odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

Wejdź na Wyszukiwarka | Cmentarze Komunalne w Elblągu, by dowiedzieć się gdzie znajdują się groby bohaterów.

Pamiętajmy także o tych, których groby oznaczone są tabliczkami „Weteran walk o wolność i niepodległość Polski" i wpisane do ewidencji IPN. Jest ich w Elblągu 62. Ewidencja grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej