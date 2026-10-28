UWAGA!

Zapalmy znicze na grobach bohaterów z Virtuti Militari

 Elbląg, Zapalmy znicze na grobach bohaterów z Virtuti Militari

Zachęcamy do zapalenia zniczy na grobach bohaterów z Virtuti Militari. Mieszkali w Elblągu. Pracowali na rzecz naszego miasta. Oto oni:

  • Płk Bronisław Schlichtinger, weteran wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
  • Płk Stanisław Rosnowski, weteran wojny polsko-bolszewickiej i Września 1939 roku
  • Gen. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, najwyższy rangą „elbląski" dowódca AK i żołnierz Września 1939 roku
  • Por. Jan Latała, żołnierz Września 1939 roku i Armii Krajowej
  • St. wachmistrz Leon Cieślicki, weteran wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku
  • Plutonowy Stanisław Wilczewski, obrońca Grodna w 1939 roku i żołnierz Armii Krajowej
  • Plutonowy Andrzej Żelazny, powstaniec warszawski
  • Płk ks. Aleksander Iwanicki, kapelan okręgu lubelskiego Armii Krajowej. Uczestnik podziemia antykomunistycznego.
  • Mjr Stanisław Dudziński,Armia Krajowa, szef poczty konspiracyjnej II rzutu Okręgu Białystok.
  • Strzelec Bronisław Korko, westerplatczyk. Bronił wartowni nr 6, kabiny bojowej w koszarach.
  • Zapalmy także znicz na grobie Genowefy Schilchtinger „Ewy", łączniczki gen. „Wilka", jedynej elblążanki odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.

 

Wejdź na Wyszukiwarka | Cmentarze Komunalne w Elblągu, by dowiedzieć się gdzie znajdują się groby bohaterów.

Pamiętajmy także o tych, których groby oznaczone są tabliczkami „Weteran walk o wolność i niepodległość Polski" i wpisane do ewidencji IPN. Jest ich w Elblągu 62. Ewidencja grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej


A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
Reklama