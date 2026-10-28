Zapalmy znicze na grobach bohaterów z Virtuti Militari
Zachęcamy do zapalenia zniczy na grobach bohaterów z Virtuti Militari. Mieszkali w Elblągu. Pracowali na rzecz naszego miasta. Oto oni:
- Płk Bronisław Schlichtinger, weteran wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.
- Płk Stanisław Rosnowski, weteran wojny polsko-bolszewickiej i Września 1939 roku
- Gen. Bolesław Nieczuja-Ostrowski, najwyższy rangą „elbląski" dowódca AK i żołnierz Września 1939 roku
- Por. Jan Latała, żołnierz Września 1939 roku i Armii Krajowej
- St. wachmistrz Leon Cieślicki, weteran wojny polsko-bolszewickiej, Września 1939 roku
- Plutonowy Stanisław Wilczewski, obrońca Grodna w 1939 roku i żołnierz Armii Krajowej
- Plutonowy Andrzej Żelazny, powstaniec warszawski
- Płk ks. Aleksander Iwanicki, kapelan okręgu lubelskiego Armii Krajowej. Uczestnik podziemia antykomunistycznego.
- Mjr Stanisław Dudziński,Armia Krajowa, szef poczty konspiracyjnej II rzutu Okręgu Białystok.
- Strzelec Bronisław Korko, westerplatczyk. Bronił wartowni nr 6, kabiny bojowej w koszarach.
- Zapalmy także znicz na grobie Genowefy Schilchtinger „Ewy", łączniczki gen. „Wilka", jedynej elblążanki odznaczonej Srebrnym Krzyżem Zasługi z Mieczami.
Wejdź na Wyszukiwarka | Cmentarze Komunalne w Elblągu, by dowiedzieć się gdzie znajdują się groby bohaterów.
Pamiętajmy także o tych, których groby oznaczone są tabliczkami „Weteran walk o wolność i niepodległość Polski" i wpisane do ewidencji IPN. Jest ich w Elblągu 62. Ewidencja grobów weteranów walk o Wolność i Niepodległość Polski Biuletyn Informacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej
Grażyna Wosińska, przewodnicząca Elbląskiego Komitetu Upamiętniania Weteranów