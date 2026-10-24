Zapraszają na piwną giełdę

7 listopada w Kawiarni u Aktorów odbędzie się kolejna Elbląska Giełda Birofilii.

Elbląski Klub Birofilów przy współpracy Grupy Żywiec browar w Elblągu zaprasza 7 listopada /sobota / w godz. 8.00 - 14.00 na XX Elbląską Giełdę Birofilii do Kawiarni U Aktorów przy ul. Dębowej 1 C. Przyjazd na giełdę birofilii zapowiedziało wielu kolekcjonerów birofili z całej Polski. Na giełdzie będzie można pooglądać , wymienić się i pochwalić swoimi zbiorami birofilistycznymi , do których zaliczamy np. etykiety piwne , podstawki , otwieracze , kapsle , szkło -pokale , kufle , szklanki i inne z Polski lub z zagranicy. Zapraszamy elblążan by odwiedzili naszą giełdę.

