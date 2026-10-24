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Zapraszają na piwną giełdę

 Elbląg, Zapraszają na piwną giełdę
fot. Sebastian Malicki (arch. portEl.pl)

7 listopada w Kawiarni u Aktorów odbędzie się kolejna Elbląska Giełda Birofilii.

Elbląski Klub Birofilów przy współpracy Grupy Żywiec browar w Elblągu zaprasza 7 listopada /sobota / w godz. 8.00 - 14.00 na XX Elbląską Giełdę Birofilii do Kawiarni U Aktorów przy ul. Dębowej 1 C. Przyjazd na giełdę birofilii zapowiedziało wielu kolekcjonerów birofili z całej Polski. Na giełdzie będzie można pooglądać , wymienić się i pochwalić swoimi zbiorami birofilistycznymi , do których zaliczamy np. etykiety piwne , podstawki , otwieracze , kapsle , szkło -pokale , kufle , szklanki i inne z Polski lub z zagranicy. Zapraszamy elblążan by odwiedzili naszą giełdę.
      


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A moim zdaniem...
  • Szkoda, że lokalne media nie poświęcają tyle uwagi problemom mieszkańców, co wydarzeniom i imprezom w mieście. W Elblągu wciąż są stare, nieocieplone budynki, w których ludzie marzną, a ciepło ucieka przez ściany. Do tego dochodzi wilgoć, wysokie koszty ogrzewania i konieczność życia w warunkach, które od dawna powinny zostać poprawione. Czy problemy mieszkańców starych kamienic i bloków również doczekają się zainteresowania? Miasto to nie tylko wydarzenia i promocja, ale przede wszystkim ludzie i ich codzienne warunki życia.
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    MieszkankaA(2026-10-24)
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