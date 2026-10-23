Do Castoramy dotrzesz bez przeszkód bez względu na remont mostu

Mieszkańcy Elbląga i regionu powoli przyzwyczajają się do tego, że Most Wyszyńskiego jest wyłączony z użytku. Niezależnie od tego sklep Castorama przy Żuławskiej 25 pozostaje otwarty i można łatwo do niego dotrzeć. Sprawdź, jak dojechać i dowiedz się, co nowego przygotowała Castorama dla swoich klientów.

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Mapy Google jeszcze nie uwzględniają zmian organizacji ruchu związanych z remontem mostu, dlatego dojazd do Castoramy lepiej zaplanować dzięki dołączonej do tego materiału mapie.

Jak do nas dojechać?

Jadąc z centrum Elbląga korzystaj z wyznaczonego objazdu przez Most Niski:

al. Tysiąclecia

ul. Zamkowa

ul. Św. Ducha

ul. Wodna

Most Niski

ul. Studzienna

ul. Warszawska

ul. Żuławska

Castorama

Jedziesz od strony S7?

Najwygodniej ominąć rejon remontowanego Mostu Wyszyńskiego i kierować się w stronę Trasy Unii Europejskiej/Węzła Wschód, a następnie na Zawodzie i ul. Żuławską.

Jest mnóstwo powodów, by odwiedzić Castoramę

- Niezależnie od remontu mostu, bez zmian czekamy na Państwa w sklepie przy Żuławskiej 25. Właśnie pojawiły się u nas piękne chryzantemy od lokalnego dostawcy w Raczkach Elbląskich – podkreśla Tomasz Tromsa, dyrektor sklepu Castorama w Elblągu. - Warto dołączyć też do naszego nowego programu Castomax, w którym zebrane punkty można wymieniać na atrakcyjne nagrody, a promocje na produkty sięgają nawet 30 proc. Członkowie programu korzystają też z bezterminowych zwrotów za towary – dodaje nasz rozmówca.

Do zobaczenia w Castoramie w Elblągu!

Castorama Elbląg

ul. Żuławska 25

poniedziałek-sobota 7-21

www.castorama.pl