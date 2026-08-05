Elbląg rozpoczyna realizację projektu „Zatorze w formie – Aktywizacja mieszkańców w procesie rewitalizacji”, na który pozyskano grant w wysokości 149 240 zł. Głównym celem przedsięwzięcia jest zwiększenie atrakcyjności obszaru rewitalizacji Zatorza jako miejsca, w którym mieszkańcy chcą żyć, spotykać się, rozwijać swoje pomysły i wspólnie działać na rzecz najbliższego otoczenia. Udział w wydarzeniach jest bezpłatny.

W ramach projektu zaplanowano cykl wydarzeń integracyjnych, edukacyjnych i rekreacyjnych skierowanych do różnych grup wiekowych. Na mieszkańców czekać będą między innymi międzypokoleniowe rozgrywki koszykówki, warsztaty street art połączone z tworzeniem muralu, piknik rodzinny, gra miejska oraz wspólne sadzenie roślin i zazielenianie dzielnicy.

Każde z tych działań ma sprzyjać budowaniu relacji sąsiedzkich, wzmacnianiu lokalnych więzi oraz tworzeniu przestrzeni do rozmowy i współpracy. Projekt ma zachęcić mieszkańców do aktywnego udziału w życiu Zatorza i pokazać, że realna zmiana najbliższego otoczenia jest możliwa dzięki wspólnemu zaangażowaniu.

Szczególną rolę w przedsięwzięciu odegra młodzież. Młodzi mieszkańcy zostaną zaproszeni do udziału w Akademii Młodych Liderów, obejmującej cykl czterech spotkań rozwijających kompetencje społeczne, organizacyjne i przywódcze. Zdobyta wiedza oraz nowe umiejętności pozwolą uczestnikom aktywnie współtworzyć i realizować działania projektowe.

Udział w Akademii będzie dla młodzieży okazją do rozwijania poczucia sprawczości, odpowiedzialności za swoje otoczenie oraz większego zaangażowania w życie lokalnej społeczności. Młodzi ludzie nie będą jedynie odbiorcami projektu, lecz staną się jego ważnymi współtwórcami. Projekt „Zatorze w formie” łączy aktywność sportową, działania artystyczne, edukację, integrację międzypokoleniową i troskę o zieleń.