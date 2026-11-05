Zdzisław Olszewski Honorowym Obywatelem Elbląga

Na dzisiejszej (5 listopada) sesji Rady Miejskiej radni wyróżnili trzy osoby tytułem Honorowego Obywatela Elbląga. Wyróżnienie otrzymali: dr Aleksandra Gabrysiak, Olav Trygveson Laake, norweski prawnik i darczyńca oraz Zdzisław Olszewski, urzędnik, działacz społeczny i polityczny.

Przyznania tytułu Honorowego Obywatela Elbląg dla Aleksandry Gabrysiak oraz Olava Trygvesona Laake można się było spodziewać. Projekty uchwał w tej sprawie wpłynęły do Rady Miejskiej wpłynęły przed sesją. Sylwetki tych osób przedstawiliśmy tutaj.

Na dzisiejszej sesji do programu z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono projekt uchwały nadający tytuł Honorowego Obywatela Elbląga Zdzisławowi Olszewskiego.

Zdzisław Czesław Olszewski (05.01.1935 r. - 28.01.2017) był postacią wyjątkowym znaczeniu dla współczesnej historii Elbląga – wybitnym urzędnikiem państwowym, wieloletnim samorządowcem, menedżerem oraz zaangażowanym działaczem społecznym. Jego całe dorosłe i zawodowe życie było nierozerwalnie związane z Elblągiem, dla którego rozwoju położył fundamentalne zasługi - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zdzisław Olszewski urodził się w Starogardzie Gdańskim. Z wykształcenia był inżynierem, przez wiele lat pełnił ważne stanowiska państwowe i samorządowe. W 1981 roku i w latach 1989-1996 był wojewodą elbląskim, w 1996 roku przez kilka miesięcy podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1998 roku do śmierci nieprzerwanie zasiadał w elbląskiej Radzie Miejskiej.

Radni podjęli uchwały i przyznali tytuł Honorowego Obywatela Miasta wszystkim trzem osobom.