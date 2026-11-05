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Zdzisław Olszewski Honorowym Obywatelem Elbląga

 Elbląg, Zdzisław Olszewski Honorowym Obywatelem Elbląga
fot. arch. portEl.pl

Na dzisiejszej (5 listopada) sesji Rady Miejskiej radni wyróżnili trzy osoby tytułem Honorowego Obywatela Elbląga. Wyróżnienie otrzymali: dr Aleksandra Gabrysiak, Olav Trygveson Laake, norweski prawnik i darczyńca oraz Zdzisław Olszewski, urzędnik, działacz społeczny i polityczny.

Przyznania tytułu Honorowego Obywatela Elbląg dla Aleksandry Gabrysiak oraz Olava Trygvesona Laake można się było spodziewać. Projekty uchwał w tej sprawie wpłynęły do Rady Miejskiej wpłynęły przed sesją. Sylwetki tych osób przedstawiliśmy tutaj.

Na dzisiejszej sesji do programu z inicjatywy radnych Prawa i Sprawiedliwości wprowadzono projekt uchwały nadający tytuł Honorowego Obywatela Elbląga Zdzisławowi Olszewskiego.

Zdzisław Czesław Olszewski (05.01.1935 r. - 28.01.2017) był postacią wyjątkowym znaczeniu dla współczesnej historii Elbląga – wybitnym urzędnikiem państwowym, wieloletnim samorządowcem, menedżerem oraz zaangażowanym działaczem społecznym. Jego całe dorosłe i zawodowe życie było nierozerwalnie związane z Elblągiem, dla którego rozwoju położył fundamentalne zasługi - czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Zdzisław Olszewski urodził się w Starogardzie Gdańskim. Z wykształcenia był inżynierem, przez wiele lat pełnił ważne stanowiska państwowe i samorządowe. W 1981 roku i w latach 1989-1996 był wojewodą elbląskim, w 1996 roku przez kilka miesięcy podsekretarzem stanu w Urzędzie Rady Ministrów. Od 1998 roku do śmierci nieprzerwanie zasiadał w elbląskiej Radzie Miejskiej.

Radni podjęli uchwały i przyznali tytuł Honorowego Obywatela Miasta wszystkim trzem osobom.

SM

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