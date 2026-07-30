Zielona przystań na Modrzewinie

Pełen zieleni letni ogród z warzywami stał się miejscem odpoczynku i spotkań. Mieszkańcy mogą tu usiąść wśród grządek, skosztować świeżych warzyw i na chwilę oderwać się od codzienności, ciesząc się spokojną, niemal domową atmosferą. To pierwszy sezon funkcjonowania ogrodu społecznego przy Banku Żywności. Zdjęcia.

Bank Żywności w marcu tego roku przeprowadził się na Modrzewinę. Przy nowej siedzibie powstał też ogród społeczny, z którego mogą korzystać mieszkańcy. W skrzyniach uprawowych można zasadzić coś samodzielnie, potem pielęgnować, gdy dojrzeje zjeść. Już w ubiegłym roku Bank Żywności organizował w ogrodzie spotkania dla elbląskich seniorów z warsztatami kulinarnymi i lekcjami zdrowego odżywiania. W tym sezonie te zajęcia będą kontynuowane.

W skrzyniach zasadzono pomidory, cukinie, ogórki, buraczki, wiele ziół i kwiaty. Jak podkreśla Teresa Bocheńska, prezes Banku Żywności w Elblągu, ten ogród to dobra propozycja dla osób, które nie mają własnej działki.

– To idealne miejsce dla seniorów z Zawady, którzy nie ma własnej działki. Są tutaj ławeczki, mamy altanę, huśtawkę. Niebawem będą drewniane stoły. Zawsze można przyjść, posiedzieć, napić się z koleżanką kawy, porozmawiać, pomóc w ogrodzie i skosztować plonów. Jesteśmy tutaj od godz. 8 do godz. 14 i serdecznie zapraszamy – mówi Teresa Bocheńska.

W planach jest też prowadzenie edukacji ekologicznej dla uczniów szkół podstawowych.

- Chcemy także zbudować w ogrodzie siłownię pod chmurką. Złożyliśmy w tym celu wniosek do budżetu obywatelskiego – mówi Teresa Bocheńska.

Ogród na Modrzewinie, fot. Anna Dembińska

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