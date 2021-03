Zniknie MOPS, powstanie ECUS. Co to oznacza dla mieszkańców?

1 lipca Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej ma się przekształcić w Elbląskie Centrum Usług Społecznych. Zmieni się nie tylko nazwa, ale także zakres usług dostępnych dla mieszkańców. - Dla wszystkich mieszkańców. Nie tylko tych, którzy korzystali dotychczas z pomocy materialnej – zapowiada dyrektor MOPS Beata Kulesza. Zobacz, co już zmieniło się w dotychczasowej siedzibie MOPS przy ul. Winnej.

Decyzję w sprawie przekształcenia MOPS w ECUS radni mają przegłosować na najbliższej sesji Rady Miejskiej 18 marca. Uchwała ma wejść w życie 1 lipca i być jedną z szans na rozwój usług społecznych w Elblągu. Co istotne, zmiany w całości będą sfinansowane ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, skąd Elbląg pozyskał w sumie ok. 3,4 mln złotych.

- Najpierw MOPS pozyskał 900 tys. zł na wdrożenie projektu nowoczesny i skuteczny MOPS. Następnie jako samorząd przystąpiliśmy do konkursu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej na utworzenie centrów usług społecznych. Zajęliśmy pierwsze miejsce wśród miast na prawach powiatu i pozyskaliśmy 2,5 mln złotych na utworzenie Elbląskie Centrum Usług Społecznych. MOPS przestanie funkcjonować pod dotychczasową nazwą, powstanie nowa instytucja o znacznie szerszym wachlarzu usług dla mieszkańców – zapowiedział dzisiaj na konferencji prasowej Witold Wróblewski, prezydent Elbląga.

- Ważną kwestią jest odczarowanie ośrodka pomocy społecznej, wokół którego jest wiele mitów i uprzedzeń. Centrum Usług Społecznych ma być profesjonalną instytucją, której głównym zadaniem będzie służenie wszystkim mieszkańcom, nie tylko osobom, które wymagają wsparcia materialnego. Będziemy skupiać się na różnego rodzaju wsparciu – rodziny, zdrowia, osób niepełnosprawnych, aktywizacji zawodowej, mieszkalnictwa chronionego i wielu innych – wylicza Beata Kulesza, dyrektor MOPS. - Jesteśmy do tych zmian bardzo dobrze przygotowani. Pracownicy przeszli dodatkowe szkolenia, dostosowaliśmy budynek przy ul. Winnej do potrzeb osób niepełnosprawnych, powstał tu nowoczesny punkt obsługi mieszkańców z kącikiem dla dzieci, by wszystkie oferowane przez nas usługi były dostępne w jednym miejscu. Są przygotowywane kolejne pomieszczenia, w których będą odbywać się m.in. specjalistyczne terapie.

ECUS ma też szerzej współpracować z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami tzw. ekonomii społecznej. - 30 procent środków z projektów będzie zlecanych do realizacji właśnie tym organizacjom – zapowiada dyrektor MOPS.

Wszyscy pracownicy MOPS, jak zapewnia prezydent Elbląga, przejdą do pracy w ECUS. Pracowników nawet przybędzie, by ECUS zgodnie z założeniami projektu zatrudni cztery dodatkowe osoby, które będą animatorami społeczności lokalnej.

- Chcemy, by poprawiła się jakość naszej pracy, jakość życia mieszkańców. Rozszerzymy katalog usług, które będą dostosowane do potrzeb mieszkańców. Zostaną opracowane różnego rodzaju programy wspólnie z lokalną społecznością. Na stronie MOPS można zgłaszać swoje propozycje dotyczące takich usług. To mieszkańcy będą mieli wpływ na działalność naszego ośrodka – dodaje Beata Kulesza.

Swoje propozycje można zgłaszać tutaj.