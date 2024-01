Znów brakuje krwi

- Pilnie potrzebna krew 0Rh– i ARh+. Apelujemy o zgłaszanie się do centrum krwiodawstwa! – informuje RCKiK.

W związku z częstymi spadkami stanów magazynowych krwi, regionalne centrum krwiodawstwa uruchomiło ostatnio ankietę, by dowiedzieć się, jak najefektywniej docierać z informacjami do honorowych krwiodawców.

- Zastanawiamy się często, jak do Was dotrzeć i jak najszybciej przekazać Wam informacje. Zdarza się, że musimy apelować do Was, bo nasze stany magazynowe bardzo mocno spadają i musimy wiedzieć, które środki masowego przekazu najbardziej do Was trafiają. Odpowiadajcie szczerze, a jeśli jest więcej odpowiedzi, piszcie je w komentarzach na FB, Instagramie czy w wiadomościach prywatnych. Wasz głos ma dla nas ogromne znaczenie, ponieważ chcemy tworzyć odpowiednie treści i pomóc Wam pomagać innym i ratować ludzkie życie – informuje RCKiK w mediach społecznościowych. Ankieta jest tutaj.

Aktualne zapotrzebowanie na krew zawsze można sprawdzać tutaj. Krwiodawstwo w Elblągu znajduje się przy ul. Bema 80. Rejestracja odbywa się telefonicznie, od poniedziałku do piątku w godz. 12-14, tel. 55 235 22 13.