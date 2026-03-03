UWAGA!

----

Zróbmy sobie szczęście! Kobiety zapraszają kobiety

 Elbląg, Zróbmy sobie szczęście! Kobiety zapraszają kobiety

Mieszkanki Elbląga i okolic już 14 marca w godz. 10.00–13.15 będą mogły wziąć udział w wydarzeniu łączącym konferencję merytoryczną, warsztat psychologiczny oraz modowy performance. Wydarzenie pod hasłem „Zróbmy sobie szczęście!”, organizowane przez EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet, odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha. Udział jest bezpłatny.

"Celem spotkania jest wyposażenie uczestniczek w konkretne narzędzia budowania dobrostanu psychicznego w oparciu o naukowe fundamenty psychologii pozytywnej oraz nurtu ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Wydarzenie wykracza poza ramy klasycznego wykładu – to interaktywne doświadczenie angażujące uczestniczki na trzech poziomach: intelektualnym (wiedza o akceptacji i zaangażowaniu); emocjonalnym (praca z wewnętrznym dialogiem); wizualnym (pokaz barwnych stylizacji jako manifestacja pewności siebie).

 

Wiedza w inspirującej formie

Jednym z kluczowych punktów programu będzie wykład psycholog Kaja Dwulat, wprowadzający w świat terapii ACT – jednej
       z najskuteczniejszych metod budowania elastyczności psychicznej. Uczestniczki otrzymają nie tylko inspirację, ale również konkretne narzędzia do wykorzystania w życiu zawodowym i prywatnym.

Spotkanie z Margo Feniks pozwoli natomiast poznać autorską metodę „Myśl na TAK!”. Panel dyskusyjny pokaże, że optymizm nie jest cechą wrodzoną, lecz kompetencją, którą można rozwijać – a jej poziom ma realny wpływ na skuteczność działania i jakość życia.

 

Lokalna siła i autentyczność

Wyjątkowym elementem wydarzenia będzie pokaz mody przygotowany we współpracy z projektantką Joanną Podowską, PODI LOOK. W rolę modelek wcielą się członkinie klubu – elblążanki reprezentujące różne typy sylwetek i historie życiowe. Pokaz ma podkreślić autentyczność oraz udowodnić, że kobieca siła nie ma wieku ani rozmiaru.

 

Wspólnota, relacje i holistyczne podejście

Organizatorki stawiają również na budowanie relacji i wzajemnego wsparcia. Przerwy w Strefie Relacji stworzą przestrzeń do networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych i towarzyskich.

- Warto tu być, ponieważ EL-Kobiety nie tylko mówią o szczęściu – one dają do niego kompas, pokazują jak się w nie ubrać i uczą, jak odważnie mówić "tak" nadchodzącym wyzwaniom. Kobiecy Event „Zróbmy sobie szczęście!” pokazuje, że szczęście można świadomie budować – dzięki wiedzy, odwadze i wspólnocie. - informują organizatorzy.

Obowiązuje rejestracja elektroniczna. Chcesz wziąć udział w tym inspirującym wydarzeniu, zarejestruj się TUTAJ.

 

Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Michał Missan oraz starosta elbląskie Maciej Romanowski.

Organizatorzy EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet

A moim zdaniem...

Najnowsze artykuły w dziale Społeczeństwo

Artykuły powiązane tematycznie

Zamieszczenie następnej opinii do tego artykułu wymaga zalogowania

W formularzu stwierdzono błędy!

Ok
Dodawanie opinii
Aby zamieścić swoje zdjęcie lub avatar przy opiniach proszę dokonać wpisu do galerii Czytelników.
Uwaga! Opinia zostanie zamieszczona na stronie po zatwierdzeniu przez redakcję.
Dołącz zdjęcie:

Podpis:

Jeśli chcesz mieć unikalny i zastrzeżony podpis
zarejestruj się.
E-mail:(opcjonalnie)
A moim zdaniem...
Reklama
 