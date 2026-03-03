Zróbmy sobie szczęście! Kobiety zapraszają kobiety

Mieszkanki Elbląga i okolic już 14 marca w godz. 10.00–13.15 będą mogły wziąć udział w wydarzeniu łączącym konferencję merytoryczną, warsztat psychologiczny oraz modowy performance. Wydarzenie pod hasłem „Zróbmy sobie szczęście!”, organizowane przez EL-Kobiety Elbląski Klub Kobiet, odbędzie się w Bibliotece Elbląskiej przy ul. Św. Ducha. Udział jest bezpłatny.

"Celem spotkania jest wyposażenie uczestniczek w konkretne narzędzia budowania dobrostanu psychicznego w oparciu o naukowe fundamenty psychologii pozytywnej oraz nurtu ACT (Acceptance and Commitment Therapy). Wydarzenie wykracza poza ramy klasycznego wykładu – to interaktywne doświadczenie angażujące uczestniczki na trzech poziomach: intelektualnym (wiedza o akceptacji i zaangażowaniu); emocjonalnym (praca z wewnętrznym dialogiem); wizualnym (pokaz barwnych stylizacji jako manifestacja pewności siebie).

Wiedza w inspirującej formie

Jednym z kluczowych punktów programu będzie wykład psycholog Kaja Dwulat, wprowadzający w świat terapii ACT – jednej

z najskuteczniejszych metod budowania elastyczności psychicznej. Uczestniczki otrzymają nie tylko inspirację, ale również konkretne narzędzia do wykorzystania w życiu zawodowym i prywatnym.

Spotkanie z Margo Feniks pozwoli natomiast poznać autorską metodę „Myśl na TAK!”. Panel dyskusyjny pokaże, że optymizm nie jest cechą wrodzoną, lecz kompetencją, którą można rozwijać – a jej poziom ma realny wpływ na skuteczność działania i jakość życia.

Lokalna siła i autentyczność

Wyjątkowym elementem wydarzenia będzie pokaz mody przygotowany we współpracy z projektantką Joanną Podowską, PODI LOOK. W rolę modelek wcielą się członkinie klubu – elblążanki reprezentujące różne typy sylwetek i historie życiowe. Pokaz ma podkreślić autentyczność oraz udowodnić, że kobieca siła nie ma wieku ani rozmiaru.

Wspólnota, relacje i holistyczne podejście

Organizatorki stawiają również na budowanie relacji i wzajemnego wsparcia. Przerwy w Strefie Relacji stworzą przestrzeń do networkingu, wymiany doświadczeń oraz nawiązywania kontaktów biznesowych i towarzyskich.

- Warto tu być, ponieważ EL-Kobiety nie tylko mówią o szczęściu – one dają do niego kompas, pokazują jak się w nie ubrać i uczą, jak odważnie mówić "tak" nadchodzącym wyzwaniom. Kobiecy Event „Zróbmy sobie szczęście!” pokazuje, że szczęście można świadomie budować – dzięki wiedzy, odwadze i wspólnocie. - informują organizatorzy.

Obowiązuje rejestracja elektroniczna. Chcesz wziąć udział w tym inspirującym wydarzeniu, zarejestruj się TUTAJ.

Patronat nad wydarzeniem objął prezydent Elbląga Michał Missan oraz starosta elbląskie Maciej Romanowski.