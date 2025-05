\"Zrozumienie i akceptacja są najważniejsze\"

W pochodzie wzięła udział m. in. Halina Furs i jej 33-letni syn Marek, który od urodzenia jest osobą z niepełnosprawnością.

- To jest dla nas ważne wydarzenie, walczymy o prawa naszych dzieci, do tego żeby mogły godnie żyć i we wszystkim brać udział. Natrafiamy na dużo barier architektonicznych, nawet w czasie przejazdu autobusem zdarzają się awarie, nie zawsze kierowcy są tacy chętni, żeby je rozsuwać, trzeba o to prosić, tak ostatnio dosyć często trafialiśmy. Chcielibyśmy, żeby nasze dzieci mogły funkcjonować razem ze wszystkimi, bo jest im trudno, chcemy naszym dzieciom zapewnić jakąś przyszłość, żeby mogły być dobrze zaopiekowane, kiedy nas zabraknie. Tego brakuje, odczuwamy taki niedosyt ze strony władz we wspieraniu nas. Korzystamy z takiej dodatkowej rehabilitacji w ośrodku dla syna, prócz tej, którą ma zapewnioną z funduszu. Ponosimy jakieś drobne koszty, ale korzystamy. Korzystamy również ze świetlic popołudniowych, ale to wszystko jest organizowane w ramach projektów, musimy w nich brać udział, żeby korzystał z ulubionych zajęć. Trzeba się nagimnastykować, bo to też jest ograniczone, np. można w zajęciach uczestniczyć co drugi tydzień. Podczas Tygodnia Osób z Niepełnosprawnościami zamierzamy jeszcze być na pikniku integracyjnym. Syn chodzi do Środowiskowego Domu Samopomocy i stara się brać udział we wszystkim, bo to lubi i lubi towarzystwo. Staramy się wspierać to nasze koło i zawsze być razem, bo razem jest zawsze raźniej i można więcej zdziałać.