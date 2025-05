Przed nami Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Zobacz program

W poniedziałek, 19 maja, od tradycyjnego przemarszu ulicami Elbląga, rozpocznie się Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami. Organizatorzy przygotowali z tej okazji wiele wydarzeń i atrakcji.

Tydzień Osób z Niepełnosprawnościami od lat odbywa się w naszym mieście pod hasłem „Elbląg nadaje TON”. Organizuje go Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych we współpracy z prezydentem miasta.

- To święto wszystkich osób z niepełnosprawnościami ich rodzin i opiekunów, to także okazja do spotkań i rozmów o ich codzienności, prawach i potrzebach. Tydzień rozpocznie się symbolicznym przekazaniem kluczy do bram miasta osobom z niepełnosprawnościami. Następnie odbędzie się przemarsz ulicami miasta, który ma na celu zwrócenie uwagi społeczeństwa na potrzeby i prawa osób z niepełnosprawnościami oraz promowanie integracji społecznej – informują organizatorzy.

Podczas obchodów odbędą się m.in. festyn rekreacyjno-artystyczny oraz piknik integracyjny na starówce, na otwarte drzwi zapraszają elbląski instytucje, placówki i organizacje działające na rzecz osób z niepełnosprawnościami m.in. ECUS, Orzecznictwo, Polskie Stowarzyszenie Na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, ESWIP, ERKON, Lazarus, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Środowiskowy Dom Samopomocy.

Więcej szczegółów na plakacie wydarzenia, który załączamy obok.