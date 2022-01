1% - to nic nie kosztuje

Zbliża się czas, kiedy każdy z Nas będzie decydował o przekazaniu środków finansowych na cele Organizacji Pożytku Publicznego, dlatego zwracamy się z ogromną prośbą o przekazanie Waszego 1% na działalność Związkowego Klubu Sportowego Olimpia Elbląg.

Będą to środki dobrze wykorzystane, gdyż od lat nieprzerwanie i sumiennie staramy się budować odpowiednie warunki dla rozwoju młodych ludzi, którzy swoją pasję odnaleźli w sporcie. Dowodem na to jest tytuł Złotej Gwiazdki otrzymany przez naszą Akademię w 2019 roku w ramach projektu Certyfikacji Szkółek Piłkarskich. Jest to olbrzymie wyróżnienie nie tylko dla naszego Klubu i trenerów, ale również Miasta Elbląga, które stało się jedynym miejscem w województwie warmińsko-mazurskim legitymującym się elitarną szkółką piłkarską.

Na tym nie kończy się nasza misja. Chcemy nieustannie polepszać i stwarzać jak najlepsze warunki sprzyjające rozwojowi młodych sportowców, którzy spełnienie swoich piłkarskich marzeń mogą znaleźć w rodzinnym mieście, w klubie z tradycjami. Każdego roku ścieżkę rozwoju Akademii przecierają nowe twarze, dla których punktem docelowym jest stanowienie o sile pierwszego zespołu Olimpii Elbląg, występującego na poziomie centralnym od wielu lat.

Taki proces potrzebuje każdej, nawet najmniejszej pomocy, dlatego ten list trafił właśnie w Twoje dłonie. W tegorocznej kampanii zamierzamy skumulować środki pozwalające wyremontować podstawę i serce naszej Akademii, a więc jej siedzibę zlokalizowaną na terenie kompleksu boisk treningowych przy ul. Moniuszki 29, która każdego roku poddawana jest dużej eksploatacji i wymaga inwestycji finansowej. Właśnie w tym miejscu organizujemy mecze oraz turnieje piłkarskie, ale przede wszystkim szkolimy elbląskie dzieci i młodzież pozwalając im realizować sportowe marzenia od podstaw.

Jak przekazać 1% podatku? Wypełniając odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT należy wpisać numer KRS:0000086043, a pole „Cel szczegółowy 1%” uzupełnić tytułem „ZKS OLIMPIA ELBLĄG”.

---komunikat---