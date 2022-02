100 dni do startu Piekarczyka

Gdyby przygotowania do dużej imprezy sportowej porównać do klasycznego biegu, można powiedzieć, że Piekarczyk rozpoczyna długą prostą. Już za 100 dni wybrzmi uroczysty sygnał do startu XIII edycji Biegu Piekarczyka, którego uczestnicy wypełnią elbląskie ulice. Dołącz do nich i zdobądź pamiątkowy medal.

Studniówka Biegu Piekarczyka to idealny moment, aby zaplanować w nim swój udział. Pogoda za oknem coraz bardziej zachęca do wyjścia i aktywności fizycznej, ale na pewno start w największej imprezie biegowej w Elblągu odbędzie się w znacznie przyjemniejszej aurze. Trudno więc o wymówkę, tym bardziej, że program zawodów dostosowany jest do każdej osoby w każdym wieku. Mogą pobiec ci najmłodsi, uczestnicząc w Małym Biegu Piekarczyka. Od 50 do 600 metrów radości, energii oraz rywalizacji dzieci i młodzieży. Mogą pobiec ci którzy dopiero kształtują swoją biegową pozycję i formę, dzięki trasie na 5 km. Mogą pobiec także ci, celujący w osiągnięcie dobrego czasu i wygraną w poszczególnych kategoriach, stając do pojedynku na 10 km. Mogą pobiec i ci, dla których najważniejsza jest wspólna zabawa w gronie przyjaciół, dzięki klasyfikacji drużynowej. Przypominamy, że w tej edycji pobiegniemy zupełnie nową trasą, którą można sprawdzić tutaj. Na 10 km mogą wystartować osoby, które najpóźniej w dniu startu mają ukończone 16 lat. W Biegu Towarzyszącym na 5 km minimalny wiek to 14 lat. Wpisowe za udział to 50 zł od osoby za biegi na 10 i 5 km oraz w rywalizacji drużynowej. Natomiast 20 zł to opłata za uczestnictwo w Mini Biegu Piekarczyka. Każdy (dziecko i dorosły) może także mieć oficjalną koszulkę Biegu Piekarczyka, którą można kupić w cenie 25 zł. Zgłoszenia zarówno do biegów dzieci, jak i dorosłych będą przyjmowane jedynie za pośrednictwem oficjalnej strony internetowej. Wchodząc na tę stronę i klikając w menu „Zgłoszenia” i „Formularz zgłoszeniowy”, pojawi się szczegółowa instrukcja dotycząca zapisów, które są realizowane przez system Elektroniczne Zapisy. Szczegóły dotyczące zapisów, opłat i warunków uczestnictwa są dostępne w regulaminie Biegu Piekarczyka. Organizatorami XIII edycji Ulicznego Elbląskiego Biegu Piekarczyka są: Urząd Miejski w Elblągu oraz Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu. Patronat honorowy nad Biegiem objął prezydent Elbląga Witold Wróblewski.

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu