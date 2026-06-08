100 kilometrów do Dębin. Najdłuższa Miejska Wycieczka Rowerowa za nami

40 uczestników wystartowało w najdłuższej w tym sezonie Miejskiej Wycieczce Rowerowej. Do pokonania mieli 100-kilometrową trasę prowadzącą do Dębin, malowniczo położonych w zakolu rzeki Pasłęki. Na rowerzystów czekał wymagający, pagórkowaty teren i wiele kilometrów do przejechania, dlatego tegoroczna wyprawa była prawdziwym sprawdzianem wytrzymałości.

Uczestnicy wyruszyli z ronda Bitwy pod Grunwaldem o godzinie 8.00, a trasa prowadziła przez Przezmark, Pomorską Wieś, Zastawno i Młynary. Dzięki regularnym postojom cała grupa mogła spokojnie pokonywać kolejne kilometry i dotrzeć do celu w dobrej formie.

W Dębinach na rowerzystów czekał dłuższy odpoczynek oraz ciepły posiłek przygotowany przez lokalne Koło Gospodyń Wiejskich. Uczestnicy mogli również skorzystać z przygotowanego poczęstunku oraz spróbować miodów z miejscowej pasieki. Dzięki zaangażowaniu lokalnej społeczności pobyt w Dębinach był miłym przystankiem na trasie najdłuższej tegorocznej wycieczki.

Droga powrotna upłynęła pod znakiem zmiennej pogody. Krótka burza wymusiła postój, jednak po jej przejściu uczestnicy wrócili na trasę i zgodnie z planem dotarli do Elbląga. Na mecie każdy finiszer otrzymał pamiątkowy certyfikat ukończenia wycieczki na dystansie 100 km.

Dziękujemy wszystkim za wspólną i bezpieczną jazdę. Najdłuższa Miejska Wycieczka Rowerowa w tym sezonie przeszła do historii, a już w wakacje zapraszamy na kolejne, krótsze wyprawy w ramach „Wakacji z MOSiR-em”.

Miejskie Wycieczki Rowerowe organizowane są przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Elblągu we współpracy z: PTTK Oddział Ziemi Elbląskiej, Salonem-Serwisem Rowerowym Wadecki, Urzędem Gminy w Elblągu, Parkiem Krajobrazowym Wysoczyzny Elbląskiej oraz Urzędem Marszałkowskim Województwa Warmińsko-Mazurskiego.