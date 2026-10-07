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15 medali dla Andrexu. Turniej karate XIV YAMABUSHI CUP 2026

 Elbląg, A.K. Andrex
A.K. Andrex

W Świeciu odbyły się zawody, w których udział wzięło 39 klubów z Polski, Jordanii, Łotwy i Ukrainy. Przy tak dużej frekwencji i bardzo wysokim poziomie rywalizacji nasi zawodnicy spisali się świetnie zarówno w kata jak i w kumite. Zobacz zdjęcia.

Medale:

2 złote

Iga Bewicz,

Adam Koczerga

5 srebrnych

Adam Koczerga

Nikodem Prus

Joanna Stankiewicz

Piotr Kusiuk

Adam Koczerga

 

8 brązowych

Mają Jabłońska

Joanna Stankiewicz

Piotr Kusiuk

Kajetan Kizło

Nikodem Prus

Michał Krawczyk

Gracjan Szczygielski

Aleksander Gołąb

 

Dużo emocji, mocnych walk i kolejnych cennych doświadczeń. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Gratulujemy również wszystkim zawodnikom, którzy tym razem nie zdobyli medalu — każdy start to cenne doświadczenie i krok do przodu.

W zawodach wystartowało od nas aż 27 zawodników. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, sportową walkę i piękne emocje. Gratulacje dla całej ekipy!


A moim zdaniem...

Zobacz fotoreportaż do tego artykułu

15 medali dla Andrexu. Turniej karate XIV YAMABUSHI CUP 2026
15 medali dla Andrexu. Turniej karate XIV YAMABUSHI CUP 2026
15 medali dla Andrexu. Turniej karate XIV YAMABUSHI CUP 2026
15 medali dla Andrexu. Turniej karate XIV YAMABUSHI CUP 2026

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