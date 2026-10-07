15 medali dla Andrexu. Turniej karate XIV YAMABUSHI CUP 2026
W Świeciu odbyły się zawody, w których udział wzięło 39 klubów z Polski, Jordanii, Łotwy i Ukrainy. Przy tak dużej frekwencji i bardzo wysokim poziomie rywalizacji nasi zawodnicy spisali się świetnie zarówno w kata jak i w kumite. Zobacz zdjęcia.
Medale:
2 złote
Iga Bewicz,
Adam Koczerga
5 srebrnych
Adam Koczerga
Nikodem Prus
Joanna Stankiewicz
Piotr Kusiuk
Adam Koczerga
8 brązowych
Mają Jabłońska
Joanna Stankiewicz
Piotr Kusiuk
Kajetan Kizło
Nikodem Prus
Michał Krawczyk
Gracjan Szczygielski
Aleksander Gołąb
Dużo emocji, mocnych walk i kolejnych cennych doświadczeń. Wszystkim zwycięzcom serdecznie gratulujemy! Gratulujemy również wszystkim zawodnikom, którzy tym razem nie zdobyli medalu — każdy start to cenne doświadczenie i krok do przodu.
W zawodach wystartowało od nas aż 27 zawodników. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie, sportową walkę i piękne emocje. Gratulacje dla całej ekipy!