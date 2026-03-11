170 dzieci w zawodach łyżwiarskich

W miniony wtorek na lodowisku Helena MOSiR Elbląg wystartowało wielu młodych adeptów ślizgania po tafli. Odbyły się zawody łyżwiarskie dla klas 1-4 szkoły podstawowej, w ramach XXXX Międzyszkolnych Igrzysk Młodzieży Szkolnej. Najlepsi otrzymali pamiątkowe medale.

Dzieci rywalizowały w konkurencjach indywidualnych oraz w sztafetach. Trzeba było pokonać, w zależności od wieku, jedno lub dwa okrążenia po tafli. W wyścigu grupowym w każdym zespole było po 3 zawodników.

Szkoły Podstawowe rywalizują w wielu dyscyplinach, przez cały rok szkolny. Na zakończenie poznamy najlepsze we współzawodnictwie sportowym. Po każdej dyscyplinie, 3 pierwsze drużyny otrzymują medale.

Więcej informacji na stronie mostruso.pl i na Facebooku MOS Elbląg.