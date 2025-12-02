7 grudnia 2025 roku na lodowisku „Helena" w Elblągu odbędą się uroczyste obchody 20-lecia Uczniowskiego Klubu Sportowego „Szóstka" – jednego z najbardziej rozpoznawalnych klubów łyżwiarstwa i rolkarstwa figurowego w województwie. Wydarzenie zgromadzi zawodników, trenerów, rodziców, sympatyków oraz wszystkich, którzy na przestrzeni dwóch dekad współtworzyli historię i sukcesy klubu.

Wielka gala na lodzie

Uroczystości rozpoczną się o godzinie 16:00, a w programie zaplanowano zarówno część oficjalną, jak i widowiskowe pokazy na lodzie. Wyjątkowym punktem wydarzenia będzie występ artystyczny duetu Justyna Plutowska & Jérémie Flemin, który zaprezentuje specjalnie przygotowany program.

Organizatorzy podkreślają, że jubileusz to nie tylko okazja do wspólnej zabawy, ale również sposób na uhonorowanie wszystkich osób zaangażowanych w działalność UKS „Szóstka" – zawodników, trenerów, działaczy wspierających młodych sportowców na każdym etapie ich rozwoju.

Program obchodów:

Uroczyste otwarcie wydarzenia

Pokaz specjalny Justyny Plutowskiej & Jérémie Flemina

Ceremonia oficjalna

Pokazy zawodników

ICE PARTY – wspólne świętowanie na lodzie

Atmosfera jubileuszu ma być – jak zapowiadają organizatorzy – wyjątkowa, pełna emocji i wspomnień. Klub zachęca wszystkich obecnych i byłych członków społeczności UKS „Szóstka", a także mieszkańców Elbląga, do udziału w wydarzeniu i wspólnego uczczenia 20 lat działalności.

Dwie dekady działalności

Przez 20 lat UKS „Szóstka" wychował dziesiątki młodych łyżwiarzy, organizował zawody, warsztaty, obozy sportowe oraz promował kulturę fizyczną i aktywność wśród dzieci i młodzieży. Klub rozwijał się dzięki pasji trenerów, determinacji zawodników oraz wsparciu rodziców i lokalnych instytucji.

Dzisiejszy jubileusz to symboliczna klamra spinająca lata pracy, sukcesów i sportowych emocji. To również zapowiedź kolejnych wyzwań i planów, które stoją przed klubem w nadchodzących latach.