200 lat, pani Heleno!

Helena Pilejczyk 1 kwietnia kończy 90 lat (fot. Michał Skroboszewski)

- Trzeba być pogodnym, aktywnym, lubić ludzi. Sport to zdrowie, oczywiście uprawiany nie ponad siły. To jest konieczne, by zachować długo kondycję – mówi Helena Pilejczyk, najsłynniejsza elbląska olimpijka, który 1 kwietnia kończy 90 lat. Już dzisiaj przyjmowała życzenia od władz miasta, jednej z parlamentarzystek i elbląskich dziennikarzy. Wkrótce więcej zdjęć.

Pani Heleny Pilejczyk nikomu przedstawiać nie trzeba. To po prostu legenda naszego miasta i to nie tylko sportowa. Zdobyła 37 tytułów mistrzyni Polski w łyżwiarstwie szybkim na wielu dystansach, ustanowiła 48 rekordów kraju, była medalistką mistrzostw świata i igrzysk olimpijskich. A po skończeniu kariery zawodniczki trenowała kolejne pokolenia elbląskich łyżwiarzy. 1 kwietnia pani Helena skończy 90 lat, ale już dzisiaj – z przyczyn organizacyjnych - z życzeniami pospieszyli do jubilatki prezydent Elbląga Witold Wróblewski i przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Czyżyk, którzy zaprosili pani Helenę do ratusza, a także posłanka Lewicy Monika Falej oraz elbląscy dziennikarze, którzy spotkali się z nią dzisiaj przed lodowiskiem Helena, nazwanym 10 lat temu właśnie na jej cześć przez Radę Miejską z inicjatywy elbląskiej dziennikarki Miry Stankiewicz. - Trzeba być pogodnym, aktywnym, lubić ludzi. Sport to zdrowie, oczywiście uprawiany nie ponad siły. To jest konieczne, by zachować długo kondycję – to recepty Heleny Pilejczyk na długie życie w świetnej formie. - Jestem dumna, że jestem elblążanką, że tu mieszkam. Ludzie są wspaniali. Jestem czasami zszokowana, gdy ktoś mnie zatrzymuje na ulicy i mówi, że pamięta. To jest oczywiście wzruszające i czuję się jednocześnie zakłopotana, bo jest wielu mieszkańców lepszych ode mnie... - mówiła jak zwykle skromna pani Helena. Od władz miasta Helena Pilejczyk otrzymała list gratulacyjny, kwiaty i wielotomową historię Elbląga; od posłanki Moniki Falej i jej współpracowników – urodzinowy tort, obraz z przedwojennym widokiem Elbląga i kwiaty, a od elbląskich redakcji, w tym portElu, również urodzinowe bukiety. Pani Heleno, 200 lat! W czwartek, 1 kwietnia, rozpoczynamy tematyczny cykl o zawodniczej i trenerskiej karierze Heleny Pilejczyk. Co miesiąc będziemy publikować kolejne odcinki cyklu. Zapraszamy do lektury.

RG