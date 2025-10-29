25. Baltic Cup za nami. Trzy dni pełne emocji

Za nami 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. To były trzy dni pełne emocji, wrażeń i niezapomnianych chwil. Wyjątkowość tego wydarzenia podkreślała Orkiestra z Grodna pod batutą Borisa Myagkova, która zapewniała oprawę muzyczną podczas wieczornych gali. Tegoroczna edycja festiwalu ściągnęła do Elbląga pary z całej Europy ale także ze Stanów Zjednoczonych czy Brazylii.

Podczas Baltic Cup rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w tańcach standardowych. W kategorii Senior III wystartowało 111 par, które reprezentowały min. Włochy, Danię, Szwecję, Niemcy, Portugalię, Litwę, Łotwę, Francję, Wielką Brytanię. Spoza Europy na elbląskim parkiecie rywalizowali zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych czy Republiki Południowej Afryki.

Finał Mistrzostw Świata w kategorii Senior III ST

1 Faustmann Gert / Kley Alexandra - Niemcy

2 Bramati Vittorio / Martorelli Silvia - Włochy

3 Munar Vidal Vicente / Garcia Perello Rosa Maria – Hiszpania



62-68 Kraiński Jarosław/ Kraińska Anna – JANTAR Elbląg

81-86 Dziurawiec Mariusz / Dziurawiec Agnieszka – JANTAR Elbląg

90-93 Jankowski Wiesław Piotr / Jankowska Maria



Drugą kategorią Mistrzostw Świata była kat. młodzież, w której zatańczyło 58 par. Na tą najwyższej rangi imprezę przyjechali do nas najlepsi zawodnicy – czyli Mistrzowie reprezentujący Chorwację, Turcję, Japonię, Węgry, Ukrainę, Islandię, Holandię, Irlandię, Bośnię i Hercegowinę, Kazachstan po pary z odległej Brazylii.

Finał Mistrzostw Świata w kategorii Młodzież ST

1 Krivins Richards / Shamova Alexandra - Łotwa

2 Olejarz Tymon / Kurda Wiktoria - Polska

3 Hernandez Adria / Ulcinaite Emilija – Hiszpania



9-10 Józefowicz Marceli / Kawa Julia – JANTAR Elbląg



Ogromne gratulacje dla wszystkich elbląskich par, a szczególne dla Marcelego i Julii za piękny wynik. Zdobycie tak wysokiego miejsca na Mistrzostwach Świata to nie tylko talent i ogromna praca, to także świadomość w dążeniu do celu, konsekwencja ale też wparcie kadry trenerskiej, rodziny i znajomych.

World Open w tańcach latynoamerykańskich

Podczas finałowej gali w tańcach latynoamerykańskich WDSF World Open Adult LA na podium stanęły pary:

1.Testa Eric / Brezzo Federica, Włochy

2. Lewandowski Bartosz / Wałachowska Anna, Polska

3. Bolzoni Andrea / Maritan Michelle, Włochy

Najlepsi w tańcach standardowych WDSF World Open Adult ST byli:

Yuan Shaoyang / Qi Chongxuan, Chiny Roccatti Andrea / Mozdyniewicz Julia, Włochy Szkutnik Bartlomiej / Brychcy Agata, Polska

Wśród zawodników znalazły się również elbląskie duety. Wszystkie wyniki par EKT JANTAR prezentujemy poniżej.

Polish Open Championship

WDSF Junior II ST

2 m-ce Szostak Krzysztof / Czopek Alicja

18 m-ce Rogala Kacper / Lemanowicz Wiktoria

WDSF Senior III ST

15 m-ce Kraiński Jarosław / Kraińska Anna

50-51 m-ce Dziurawiec Mariusz / Dziurawiec Agnieszka

52 m-ce Jankowski Wiesław Piotr / Jankowska Maria

WDSF Senior III LA

7 m-ce Dziurawiec Mariusz / Dziurawiec Agnieszka

16-17 m-ce Jankowski Wiesław Piotr / Jankowska Maria

WDSF Junior I ST

12 m-ce Zygadłowicz Jan / Stormowska Lena

14 m-ce Ługowski Bartosz / Łaskarzewska Wiktoria

WDSF Junior I LA

12 m-ce Ługowski Bartosz / Łaskarzewska Wiktoria

17 m-ce Zygadłowicz Jan / Stormowska Lena

WDSF Youth LA

3 m-ce Józefowicz Marceli / Kawa Julia

13 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja

30-31 m-ce Panek Adam / Sroka Wiktoria

WDSF World Open Adult LA

34 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja

35 m-ce Panek Adam / Sroka Wiktoria

WDSF Junior II LA

6 m-ce Szostak Krzysztof / Czopek Alicja

17 m-ce Rogala Kacper / Lemanowicz Wiktoria

WDSF Senior II LA

7 m-ce Szar Jarosław / Szar Katarzyna

11-12 m-ce Tomczak Rafał / Tomczak Barbara

WDSF Youth ST

27-28 m-ce Panek Adam / Sroka Wiktoria

WDSF Senior II ST

14 m-ce Szar Jarosław / Szar Katarzyna

25 m-ce Tomczak Rafał / Tomczak Barbara

Juvenile I 6D

3 m-ce Czyżyk Oskar / Wiedemann Antonia

Juvenile I ST

2 m-ce Czyżyk Oskar / Wiedemann Antonia

Juvenile I LA

2 m-ce Czyżyk Oskar / Wiedemann Antonia

Junior I 10 D

9 m-ce Ługowski Bartosz / Łaskarzewska Wiktoria

12-14 m-ce Sztandera Jan / Kancelarczyk Kaja

12-14 m-ce Zygadłowicz Jan / Stormowska Lena

WDSF Open Adults RISING STARS LA

19-20 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja

Under 21 LA

9 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja