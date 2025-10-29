25. Baltic Cup za nami. Trzy dni pełne emocji
Za nami 25. edycja Międzynarodowego Festiwalu Tańca Baltic Cup. To były trzy dni pełne emocji, wrażeń i niezapomnianych chwil. Wyjątkowość tego wydarzenia podkreślała Orkiestra z Grodna pod batutą Borisa Myagkova, która zapewniała oprawę muzyczną podczas wieczornych gali. Tegoroczna edycja festiwalu ściągnęła do Elbląga pary z całej Europy ale także ze Stanów Zjednoczonych czy Brazylii.
Podczas Baltic Cup rozegrane zostały Mistrzostwa Świata w tańcach standardowych. W kategorii Senior III wystartowało 111 par, które reprezentowały min. Włochy, Danię, Szwecję, Niemcy, Portugalię, Litwę, Łotwę, Francję, Wielką Brytanię. Spoza Europy na elbląskim parkiecie rywalizowali zawodnicy ze Stanów Zjednoczonych czy Republiki Południowej Afryki.
Finał Mistrzostw Świata w kategorii Senior III ST
1 Faustmann Gert / Kley Alexandra - Niemcy
2 Bramati Vittorio / Martorelli Silvia - Włochy
3 Munar Vidal Vicente / Garcia Perello Rosa Maria – Hiszpania
62-68 Kraiński Jarosław/ Kraińska Anna – JANTAR Elbląg
81-86 Dziurawiec Mariusz / Dziurawiec Agnieszka – JANTAR Elbląg
90-93 Jankowski Wiesław Piotr / Jankowska Maria
Drugą kategorią Mistrzostw Świata była kat. młodzież, w której zatańczyło 58 par. Na tą najwyższej rangi imprezę przyjechali do nas najlepsi zawodnicy – czyli Mistrzowie reprezentujący Chorwację, Turcję, Japonię, Węgry, Ukrainę, Islandię, Holandię, Irlandię, Bośnię i Hercegowinę, Kazachstan po pary z odległej Brazylii.
Finał Mistrzostw Świata w kategorii Młodzież ST
1 Krivins Richards / Shamova Alexandra - Łotwa
2 Olejarz Tymon / Kurda Wiktoria - Polska
3 Hernandez Adria / Ulcinaite Emilija – Hiszpania
9-10 Józefowicz Marceli / Kawa Julia – JANTAR Elbląg
Ogromne gratulacje dla wszystkich elbląskich par, a szczególne dla Marcelego i Julii za piękny wynik. Zdobycie tak wysokiego miejsca na Mistrzostwach Świata to nie tylko talent i ogromna praca, to także świadomość w dążeniu do celu, konsekwencja ale też wparcie kadry trenerskiej, rodziny i znajomych.
World Open w tańcach latynoamerykańskich
Podczas finałowej gali w tańcach latynoamerykańskich WDSF World Open Adult LA na podium stanęły pary:
1.Testa Eric / Brezzo Federica, Włochy
2. Lewandowski Bartosz / Wałachowska Anna, Polska
3. Bolzoni Andrea / Maritan Michelle, Włochy
Najlepsi w tańcach standardowych WDSF World Open Adult ST byli:
- Yuan Shaoyang / Qi Chongxuan, Chiny
- Roccatti Andrea / Mozdyniewicz Julia, Włochy
- Szkutnik Bartlomiej / Brychcy Agata, Polska
Wśród zawodników znalazły się również elbląskie duety. Wszystkie wyniki par EKT JANTAR prezentujemy poniżej.
Polish Open Championship
WDSF Junior II ST
2 m-ce Szostak Krzysztof / Czopek Alicja
18 m-ce Rogala Kacper / Lemanowicz Wiktoria
WDSF Senior III ST
15 m-ce Kraiński Jarosław / Kraińska Anna
50-51 m-ce Dziurawiec Mariusz / Dziurawiec Agnieszka
52 m-ce Jankowski Wiesław Piotr / Jankowska Maria
WDSF Senior III LA
7 m-ce Dziurawiec Mariusz / Dziurawiec Agnieszka
16-17 m-ce Jankowski Wiesław Piotr / Jankowska Maria
WDSF Junior I ST
12 m-ce Zygadłowicz Jan / Stormowska Lena
14 m-ce Ługowski Bartosz / Łaskarzewska Wiktoria
WDSF Junior I LA
12 m-ce Ługowski Bartosz / Łaskarzewska Wiktoria
17 m-ce Zygadłowicz Jan / Stormowska Lena
WDSF Youth LA
3 m-ce Józefowicz Marceli / Kawa Julia
13 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja
30-31 m-ce Panek Adam / Sroka Wiktoria
WDSF World Open Adult LA
34 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja
35 m-ce Panek Adam / Sroka Wiktoria
WDSF Junior II LA
6 m-ce Szostak Krzysztof / Czopek Alicja
17 m-ce Rogala Kacper / Lemanowicz Wiktoria
WDSF Senior II LA
7 m-ce Szar Jarosław / Szar Katarzyna
11-12 m-ce Tomczak Rafał / Tomczak Barbara
WDSF Youth ST
27-28 m-ce Panek Adam / Sroka Wiktoria
WDSF Senior II ST
14 m-ce Szar Jarosław / Szar Katarzyna
25 m-ce Tomczak Rafał / Tomczak Barbara
Juvenile I 6D
3 m-ce Czyżyk Oskar / Wiedemann Antonia
Juvenile I ST
2 m-ce Czyżyk Oskar / Wiedemann Antonia
Juvenile I LA
2 m-ce Czyżyk Oskar / Wiedemann Antonia
Junior I 10 D
9 m-ce Ługowski Bartosz / Łaskarzewska Wiktoria
12-14 m-ce Sztandera Jan / Kancelarczyk Kaja
12-14 m-ce Zygadłowicz Jan / Stormowska Lena
WDSF Open Adults RISING STARS LA
19-20 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja
Under 21 LA
9 m-ce Żmijewski Marcel / Konarzewska Maja