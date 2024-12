25-lecie zwycięstwa Formacji Standardowej „Jantar” na Mistrzostwach Świata

4 grudnia 1999 roku stał się niezapomnianą datą w historii polskiego tańca towarzyskiego. Tego dnia, podczas Mistrzostw Świata Formacji Standardowych w Elblągu, Formacja „Jantar” Elbląg zdobyła złoto, osiągając największy sukces w dziejach tej dyscypliny w Polsce.

Historia „Jantaru” to opowieść o pasji, determinacji i nieustannym dążeniu do doskonałości. Założona w 1995 roku przez Antoniego Czyżyka, pierwsza w Polsce formacja standardowa dla młodzieży powyżej 15 roku życia, od samego początku przyciągała uwagę publiczności i jurorów. To właśnie Antoni Czyżyk, zarażając młodych ludzi miłością do tańca, stworzył zespół, który inspirował i zachwycał.

Kluczowym momentem było wprowadzenie choreografii „Odległe wspomnienia” inspirowanej filmem „Titanic”. Pod czujnym okiem trenera tancerze przygotowywali się na występy, które miały odmienić historię polskiego tańca. Po sukcesie na Mistrzostwach Europy, gdzie zdobyli brąz, przyszła pora na złoto na Mistrzostwach Świata. Był to triumf ciężkiej pracy, talentu i nieustającej wiary w swoje możliwości.

Wówczas w zespole tańczyli: Marek Kucharczyk i Olga Korbolewska, Paweł Tomalczyk i Katarzyna Tomalczyk, Rafał Abramowicz i Ewa Kalka, Ireneusz Pukin i Katarzyna Torłop, Michał Jarczewski i Katarzyna Rynkiewicz, Leszek Linkowski i Dorota Pawluć, Andrzej Orłowski i Aneta Sajkiewicz, Bartosz Mateusiak i Romana Sajko, Łukasz Wytrykowski i Aleksandra Lazarowska, Kamil Luberecki i Joanna Chorak.

Dziś, po 25 latach, wspominamy te chwile z dumą i wzruszeniem. Sukces „Jantaru” jest dowodem na to, jak ważną rolę w życiu odgrywa pasja i zaangażowanie.