Adrian Durma mistrzem Polski

W dniach 23-25 października odbyły się mistrzostwa Polski seniorów w kickboxingu w formule KickLight. W mistrzostwach wzięło udział ponad 230 zawodników. Jednym z nich był zawodnik UKS SILVANT KAJAK Adrian Durma w kategorii do 79 kg, który spisał się rewelacyjnie, zdobywając kolejny tytuł mistrza Polski seniorów.

Adrian Durma pokonał czterech zawodników. Maciej Wyszyńskiego (Piaseczno) Michała Popiela (Gorzów Wielkopolski) Piotr kołakowski (Nowe Miasto Lubawskie) i w finale Krystiana Rzepką także Nowe Miasto Lubawskie. Trzy walki Adrian skończył przed czasem, finał odbył się na pełnym dystansie.

- Turniej stał na wysokim poziomie, pomimo sytuacji jaką mamy związaną z pandemią, frekwencja była bardzo duża a zawodnicy przygotowali się bardzo dobrze. Walki były bardzo zacięte, dzięki czemu ten tytuł smakuje jeszcze bardziej. Na mistrzostwa pojechałem bardzo dobrze przygotowany. Startowałem w kategorii wyższej niż zwykle, bo do 79 kg i jest to trzecia kategoria wagowa, w której wygrywam, ale także jest to trzeci tytuł mistrza Polski seniorów w tym roku (Pointfighting, Light Contact oraz KickLight) do tego dołożyłem dwa tytuły Mistrza Polski Służb Mundurowych, mało komu udaje się komuś zrobić taki wynik. W naszym mieście jestem jedynym kickboxerem, któremu się to udało. Teraz mam chwile odpoczynku i zaraz wracam na sale szykować się do kolejnego sezonu, który zapowiada się bardzo ciekawie - mówi Adrian Durma.